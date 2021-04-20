阿爸的飯包、風中緋櫻融入商品　南投文化局推文學結合產業特展

▲南投縣文化局推出「文學是門好生意」主題展，向陽〈阿爸的飯包〉名句印上環保餐具組布包。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局近日推出「文學是門好生意－當文學遇上產業」主題展，現場展有可用手機掃描連結的影片，介紹台灣歷年成功廣告文案、各類文創商品、文學改編的電影、舞台劇等；印在環保餐具組布包上的詩人向陽〈阿爸的飯包〉名句，鄧相揚名作〈風中緋櫻〉改編為電影和舞台劇的活例都成為特展素材。

南投文化局指出，本次主題展從耳熟能詳的廣告文案開始，民眾只要用手機掃描QR CODE就能連結到廣告影片，顯現文字對產品造成的無限影響力。

▲南投縣文化局推出「文學是門好生意」主題展。（圖／南投縣政府提供）

現場也展示文化局多年來所開發的文創商品，並闡釋其設計理念，包括以向陽〈阿爸的飯包〉、《寫字年代》等作品發想製作的外出餐具組合布包、筆記本，以及南投藝文大師王灝的月琴造型隨身碟、習字惜文紅磚杯墊、文學帆布提袋和文學酒等各式結合文學的創意商品，豐富有趣。

▲南投縣文化局推出「文學是門好生意」主題展。（圖／南投縣政府提供）

展出內容還有埔里金都餐廳推出的王灝圖文結合餐具、菜式名稱等商品，還有九族文化村多年來舉辦櫻花茶會、櫻花詩會等活動，以及集結成冊的明信片和書籍，並以鄧相揚的文學作品〈風中緋櫻〉改編為電影、舞台劇而進入娛樂產業的例子，列舉出縣內各產業如何運用文學來提升企業形象、讓文學深入生活中。

南投文化局副局長李玉蘭表示，文學一直在日常生活中以各種姿態出現，包括廣告文案、文創商品、娛樂、景觀等，也是帶動飲食、旅遊、出版、文創和健康樂活等產業的最佳媒介之一，本次特展希望凸顯文學的多樣性與深入性，以及跨領域結合；展期自即日起至6月28日，歡迎大家來文化局圖書館4樓的南投縣文學資料館看展，體會文學的魅力。



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