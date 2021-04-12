當紙雕燈與文學邂逅　台南光華設計群用光影學光陰

▲台南市光華高中多媒體設計科，與國際動漫班一年級學生，把文字轉化成一幅幅圖像，使用背光LED燈映照，結合光影紙雕表現形式，激盪出「光陰‧光影」的紙雕燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中多媒體設計科，與國際動漫班一年級學生，結合文學與設計，挑選各年齡階段的書籍，進行人、事、時、地、物的分幕整理，把文字轉化成一幅幅圖像，再利用不同厚度的紙雕的透光性，使用背光LED燈映照，結合光影紙雕表現形式，激盪出「光陰‧光影」的紙雕燈。

光華設計群繼「畫書魂」推動5年之後再精益求精，今年再度與國文科合作推出「雕書魂」的新文藝運動。學生分組先閱讀代表幼年的「小王子」、「奇蹟男孩」、「少年噶瑪蘭」，青年的「出走是為了回家」、「哪呀哪呀神去村」，中年的「紅玫瑰與白玫瑰」、「我輩中人」、「82年生的金智英」，以及老年的「活著」、「去看小洋蔥媽媽」、「放生」等經典文學，體會作者運用不同的筆法刻劃出生命各階段的感觸與經歷，引導學生運用「擷取訊息」、「廣泛理解」、「發展解釋」、「省思文本內容與文本形式」等不同層次，重新展現閱讀理解能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再將所理解的場景進行圖案設計，一層層雕刻後的紙片架構所要表達的意境，輔之以裝飾外框和LED燈效果，共有17組夢幻般的生命故事紙箱，就在17歲的青少年口中一箱一箱的述說。閱讀黃春明的《放生》的小組以「銀鬚上的春天」做設計，文章中像土地公的老人無子無孫，在某次大雨過後靠在榕樹下休息，孩子們因為老人長相像土地公而接近老人，老人因為小孩環繞身邊嬉鬧，而不自覺的流下喜悅的眼淚。學生曹翁若嘉用「歲月在老人身上覆蓋了銀白，而孩子們的笑語是老人的春天」來詮釋紙雕燈作品。

光華設計群用紙雕燈的「光影」來學習從小到老都學不到的「光陰」故事，各人生階段的燈光色，也從綠（幼年）、藍（青年）、橘紅（中年）到紫（老年），讓不同年代所發生的文學故事，藉由這一代的青少年來詮釋經典文學，引導生命看見生命，使每一句的詮釋都是發自內心的感動。國文老師黃淑貞表示：「透過文本閱讀後的內化與理解，學生以作品呈現心中的觸動，而有了獨一無二的作品解讀與詮釋。」這也是「光陰‧光影」課程學習成果的價值。

卸妝、清潔、按摩一罐搞定

