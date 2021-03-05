高雄南水北送喊停！水情出危機？水利局：尚不影響民生＋產業用水

▲高屏溪攔河堰 。（資料圖／水利局提供）





記者洪靖宜／高雄報導

南部地區水情嚴峻，高雄4日凌晨0時起停止送水台南，這代表高雄地區水情是否出現危機？高雄市府水利局表示，雖2月25日起調整為減壓供水黃燈，但多元取水下水情相對穩定，尚不影響民生及產業用水，仍請民眾節約用水。

旱象遲遲未解，水情更嚴峻，高屏溪攔河堰近日平均川流量下探，原水供應量恐不足為確保各區域水情穩定，4日凌晨零時停止南水北送。針對目前高雄水情，高雄地區水情自110年2月25日起調整為減壓供水黃燈，但水情相對穩定，尚不影響民生及產業用水，僅停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

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▲高雄水利局長蔡長展親上火線說明高雄水情算穩定 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市水利局表示，中央與地方近年來合作開發伏流水與再生水，目前高屏溪沿岸開發的地下水及伏流水每日最大供水可達70萬噸。高市府營運中的鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用，並可擴增至5萬噸；今年將完工的臨海再生水廠，每日可再提供3.3萬噸再生水。除此之外，鳳山淨水場在東港溪原水前處理設備助攻下，已可支援民生供水最大量達5萬噸/日，另隨著市府再生水增供，降低工業用水供應量，多餘水源可再轉供民生用水，為產業投資與民生用水作充足的準備。

高市府表示，將持續與中央合作，開發民生及產業用水，穩定大高雄地區的供水。水情雖調整為黃燈，尚不影響民生及產業用水，在此極端氣候的條件之下，請各位市民朋友共體時艱，讓節水變成一個全民運動，珍惜寶貴的水資源。

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