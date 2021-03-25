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向陽山屋台灣黑熊現蹤！落實無痕山林　林管處教授保命要訣

▲▼向陽山屋附近的遠端監控紅外線照相機拍攝到成年台灣黑熊活動影像。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼向陽山屋附近的遠端監控紅外線照相機拍攝到成年台灣黑熊活動影像。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處設置於嘉明湖國家步道上向陽山屋附近的遠端監控紅外線照相機於3月23日晚間7時許接獲回傳影像通報，靠近向陽山屋附近發現台灣黑熊出沒，透過影像判斷應為成年的個體；林管處立即通報山屋管理員，加強向陽山屋場域管理，並啟動相關的因應措施，提醒入住山友提防人熊遭遇及應注意事項。

▲▼向陽山屋附近的遠端監控紅外線照相機拍攝到成年台灣黑熊活動影像。（圖／台東林管處提供，下同）

林管處表示，自2017年起該處已於嘉明湖國家步道兩處山屋附近及沿線架設多台具備即時監控及回傳功能的紅外線相機，建立該處山域野生動物監控預警系統，對於接近山屋的台灣黑熊較能即時掌握，透過通報山屋管理員能在第一時間啟動山屋防範措施，如確認山屋食物收納及場域安全檢查等，也會針對入住山友加強人熊遭遇因應措施宣導，期許在落實生態保育目的前提下，保障山友登山安全也能提升遭遇台灣黑熊的應變能力。

▲▼向陽山屋附近的遠端監控紅外線照相機拍攝到成年台灣黑熊活動影像。（圖／台東林管處提供，下同）

山屋管理員宣導如何使用防熊噴霧劑。

台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣非常珍貴的野生動物，嗅覺相當靈敏，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，不要把廚餘和自己的廢棄物留在山林，應全部帶下山。盡量在白天登山，並結伴同行，可攜帶防熊護具，如熊鈴、汽笛喇叭、防熊噴霧劑等。登山時若巧遇台灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對黑熊緩步倒退的方式離開，如果發生黑熊威嚇狀況，亦請揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員，學習掌握正確的人熊相遇守則，才能悠遊在有熊的森林裡。

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