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雕藝描情　光華高中設計群畫屏風展文學

▲「雕藝描情屏風展」，展現光華高中設計科同學，引用雷雕將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「雕藝描情屏風展」，展現光華高中設計科同學，引用雷雕將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中設計科同學引用雷雕，讓設計從平面到立體，以平面繪圖和雕刻藝術敘說現代思維的文學樣貌，將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。

▲「雕藝描情屏風展」，展現光華高中設計科同學，引用雷雕將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「雕藝描情屏風展」是由光華多媒體設計科暨國際動漫特色班二年級同學發揮創造力，以屏風為主軸，將國文、歷史課程所習得的四大美女、詩人、文學家、文學作品等人物或內涵，搭配手繪技法和電腦繪圖技術，呈現中式、日式、歐式等不同風格之美，讓屏風的小巧思成為日常生活擁有隱私的空間。

▲「雕藝描情屏風展」，展現光華高中設計科同學，引用雷雕將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

導師蘇仁傑表示：每個學生都有不同的個性和特質，所喜歡的人事物是不同的，若能以學生為主體所發揮出來的潛力就無可限量。所以莊諺旼同學是一個跨域創作性強的人，他以十二生肖搭配地支的概念，結合士農工商及電影為素材，創作出以時間為概念的十二幅屏風，而且每幅都是立體設計，不但精巧而且視覺效果有穩定人心之效。同時喜歡音樂和畫畫的學生，則融入兩者元素讓屏風具有多元創意。

吳立凡同學賦予中國神話中的四神獸流行元素，讓祂們組成流行樂團，持續歌頌屬於祂們的不朽傳奇；楊宗頤同學則將日本少女樂團畫進屏風中，音樂與藝術的結合，亦頗見其巧思。

▲「雕藝描情屏風展」，展現光華高中設計科同學，引用雷雕將屏風的多元樣貌展現得淋漓盡致。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國文老師姚雪萍和美術老師蘇惠珍則認為設計人需要有深厚的內在底蘊，所呈現的寫意情懷才能感動人心。學生余亭儀以李白、陶淵明等人的詩酒作品為主題，有詩、有畫、有花香，學生用暖色系輕柔愉快地展現美好的詩意生活。設計科主任陳燕裕表示：將多元課程整合學習並融入實作，更能體現學習成效，並增加學習動力與自信。光華設計科的同學很幸福，能在這樣的環境延續興趣展現專才。

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