　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案　孫大千要求公布台鐵總體檢報告

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，罹難者人數日前下修至49人。雖然交通部長林佳龍第一時間便表明願意負擔政治責任，也數次重申會在事故處理妥適後去職，但國民黨政策會副執行長孫大千11日在臉書PO文表示，這次事故不僅不能讓應該負責的官員順利脫身，行政院長蘇貞昌更是欠全民「5個答案」。

▲▼國民黨初選民調公布記者會,孫大千。（圖／記者李毓康攝）

▲孫大千。（圖／記者李毓康攝）

孫大千認為，太魯閣號事故全民一起追真相、討公道，不要讓應該負起政治責任的官員順利脫身，並點名蘇貞昌欠全民以下5個問題的答案，「向來號稱治軍嚴明的蘇貞昌，這一次怎麼不震怒了？怎麼不拔官了？」

第一，為什麼遲遲不核定公布「台鐵總體檢報告」？

第二，為什麼不成立「改革推動小組」，而僅僅成立專案會議？

第三，為什麼由副院長層級所主持的專案會議，執行的績效會如此一塌糊塗？

第四，為什麼遲遲不派任台鐵局局長，而只能由交通部次長來代理？

第五，為什麼沒有如期完成邊坡全自動監視預警系統的建置？

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▼▲太魯閣號毀損的車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

回顧整起太魯閣號事故，花蓮地檢署事後展開調查，發現造成工程車滑落邊坡的主嫌李義祥謊話連篇，當天工程車前往案發現場時，車內還有另一名非法外籍移工「阿好」，另外，事發後李並非打電話通報，反而是叫阿好去攔火車，眼見事態嚴重，竟然還叫阿好快逃，而阿好隨後也騎著機車展開6天的逃亡，行徑十分誇張。

花蓮地檢署9日下午擴大約談，陸續傳喚台鐵官員、監造商等多人到案，經過漏夜偵訊，裁定聯合大地監造主任李進福及衛生人員張齊富財，分別以50萬、30萬元交保；台鐵2官員包括花蓮工務段主辦工程司潘堂益、花蓮工務段施工主任熊德育，則分別以30萬、15萬元交保候傳。

▼孫大千臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

孫大千批蘇貞昌欠全民5個答案。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

ET快訊
股神高嘉瑜擁21張台積電！　「逢低狂買護國神山」身價曝光
22歲陸妹一夜情懷孕！男網友「決定負責」閃婚　一聽產檢結果秒
台中限水恐變供四停三　女大生PO文「徵人互住」度水荒
詐騙集團最愛用他照片！苦主現身掀200假帳號　網：難怪你超眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

股神高嘉瑜擁21張台積電！　「逢低狂買護國神山」身價曝光

新立委身價排行出爐！「桃園賈靜雯」存款6000萬　他48筆地產稱霸

LIVE／AZ疫苗12日起擴大接種！　侯友宜帶頭施打

批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案　孫大千要求公布台鐵總體檢報告

面前倒下一人！張麗善CPR急救「跪地畫面」曝光　縣府回應

高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」　楊蕙如嗆：是對陳時中沒信心？

侯友宜打「六都首長第一針」挨轟　葉元之：民進黨高興都來不及

釋出484個工作機會！北市16家廠商徵才　最高月薪上看7萬元

中正紀念堂「到站廣播多這2字」被質疑轉型正義　北捷：增古城門意義

加入大甲媽抵西螺福興宮參拜　朱立倫：台灣最美麗的風景「人」

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

小春大談「小傑」：支持他！..結果鬧烏龍　頑童合體曝「後台聊色」終於不無聊了XD

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

股神高嘉瑜擁21張台積電！　「逢低狂買護國神山」身價曝光

新立委身價排行出爐！「桃園賈靜雯」存款6000萬　他48筆地產稱霸

LIVE／AZ疫苗12日起擴大接種！　侯友宜帶頭施打

批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案　孫大千要求公布台鐵總體檢報告

面前倒下一人！張麗善CPR急救「跪地畫面」曝光　縣府回應

高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」　楊蕙如嗆：是對陳時中沒信心？

侯友宜打「六都首長第一針」挨轟　葉元之：民進黨高興都來不及

釋出484個工作機會！北市16家廠商徵才　最高月薪上看7萬元

中正紀念堂「到站廣播多這2字」被質疑轉型正義　北捷：增古城門意義

加入大甲媽抵西螺福興宮參拜　朱立倫：台灣最美麗的風景「人」

不只台積電！巴西副總統來函、特斯拉馬斯克要來台　跟瑞昱晶片

歌王返台檢疫14天！　櫃檯一動作「見3經典照」讚：非常驚喜

最新路徑曝！4月颱若生成恐「強又大」解旱象？　2專家給答案

沒下雨也要穿雨衣！工作見大便漂過髒又累　他曝月薪破10萬元

射中了！獵人興奮跟著哀號聲　找到「弟弟躺血泊中」胸口中彈亡

松山英樹美國名人賽奪冠！　賽史85年首位亞洲冠軍

Fed主席：美國經濟正處在一個轉捩點　但風險確實存在

五迷20年前吉他被偷…怪獸本人現身重簽　暖心結局曝光！

股神高嘉瑜擁21張台積電！　「逢低狂買護國神山」身價曝光

脖掛90個黃金手鐲出嫁！新娘全程淡定甜笑　獲封「最強頸椎」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

面前倒下一人！張麗善CPR急救畫面曝光

快訊／蔡英文拍板：4項公投「皆不提對案」　下令全黨傾全力說明

高嘉瑜喊蔣萬安「未來市長」　楊蕙如嗆：是對陳時中沒信心？

新立委身價排行出爐！　「桃園賈靜雯」存款6000萬

轉型正義？中正紀念堂廣播增這2字

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

他結婚4次申請32天婚假　公司不准假遭罰

股神高嘉瑜擁21張台積電　逢低狂買護國神山身價曝光

侯友宜打「六都首長第一針」挨轟　葉元之：民進黨高興都來不及

孫大千批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案

民進黨現形了？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

北市16家廠商徵才　最高月薪7萬

幕後／蔡英文「縫合社會傷口」不提對案　不隨國民黨升高對立

大甲媽抵西螺　朱立倫：台灣最美麗的風景「人」

更多熱門

相關新聞

台鐵又出包！　中壢車站列車底部冒煙

台鐵又出包！　中壢車站列車底部冒煙

台鐵又出包！桃園市中壢區中壢火車站11日傍晚6時許，一輛自強號北上列車 底部突竄出大量白煙，濃煙瀰漫站台，相當嚇人，中壢警消於6時14分獲報，火速出動8輛消防車、2輛救護車，前往救護，抵達後10多分鐘撲滅火勢，並持續降溫，幸未傳出災害。

太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」

太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」

台鐵EMU3000型城際列車優先跑東部

台鐵EMU3000型城際列車優先跑東部

拋改國徽風向？　羅智強：改名是民進黨的救生圈

拋改國徽風向？　羅智強：改名是民進黨的救生圈

蔡易餘憂林佳龍請辭延緩改革腳步

蔡易餘憂林佳龍請辭延緩改革腳步

關鍵字：

孫大千蘇貞昌台鐵

讀者迴響

熱門新聞

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

星巴克4／12起連5天買一送一

江宏傑《全明星》曬照…網心疼：你瘦了

22歲妹懷孕閃婚！丈夫聽完產檢秒封鎖

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

深夜載客遭3女性騷！短髮妹跨上司機大腿

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

無酬修修復遺體卻遭攻擊　王薇君泣：可以不要這樣嗎

新北男童偷彈吉他秒逃　老闆尋人：我教你

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

更多

最夯影音

更多
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面