批太魯閣事故蘇貞昌欠全民5答案　孫大千要求公布台鐵總體檢報告

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故，罹難者人數日前下修至49人。雖然交通部長林佳龍第一時間便表明願意負擔政治責任，也數次重申會在事故處理妥適後去職，但國民黨政策會副執行長孫大千11日在臉書PO文表示，這次事故不僅不能讓應該負責的官員順利脫身，行政院長蘇貞昌更是欠全民「5個答案」。

▲孫大千。（圖／記者李毓康攝）

孫大千認為，太魯閣號事故全民一起追真相、討公道，不要讓應該負起政治責任的官員順利脫身，並點名蘇貞昌欠全民以下5個問題的答案，「向來號稱治軍嚴明的蘇貞昌，這一次怎麼不震怒了？怎麼不拔官了？」

第一，為什麼遲遲不核定公布「台鐵總體檢報告」？

第二，為什麼不成立「改革推動小組」，而僅僅成立專案會議？

第三，為什麼由副院長層級所主持的專案會議，執行的績效會如此一塌糊塗？

第四，為什麼遲遲不派任台鐵局局長，而只能由交通部次長來代理？

第五，為什麼沒有如期完成邊坡全自動監視預警系統的建置？

▼▲太魯閣號毀損的車廂。（圖／記者黃國霖攝）

回顧整起太魯閣號事故，花蓮地檢署事後展開調查，發現造成工程車滑落邊坡的主嫌李義祥謊話連篇，當天工程車前往案發現場時，車內還有另一名非法外籍移工「阿好」，另外，事發後李並非打電話通報，反而是叫阿好去攔火車，眼見事態嚴重，竟然還叫阿好快逃，而阿好隨後也騎著機車展開6天的逃亡，行徑十分誇張。

花蓮地檢署9日下午擴大約談，陸續傳喚台鐵官員、監造商等多人到案，經過漏夜偵訊，裁定聯合大地監造主任李進福及衛生人員張齊富財，分別以50萬、30萬元交保；台鐵2官員包括花蓮工務段主辦工程司潘堂益、花蓮工務段施工主任熊德育，則分別以30萬、15萬元交保候傳。

▼孫大千臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）