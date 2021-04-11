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台鐵新採購EMU3000型城際列車6月交車　優先投入東部幹線營運

黑白雙色極簡風！台鐵443億採購「600輛城際列車」曝光　2021年服役。（圖／台鐵）

▲黑白雙色極簡風！台鐵443億採購「600輛城際列車」6月起陸續交車。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵局新採購600輛（50列）EMU3000型城際列車，將於今年6月陸續交車到位，新型城際列車採每列車12節車廂大編組，將優先投入東部幹線及跨線營運，預期整體運能將大幅增加40%以上，可有效解決花東一票難求的問題。

600輛（50列）EMU3000型城際列車預定今年6月交車1列，7月交車1列，12月底前再陸續交車5列，今年底前共計交車7列（84輛），將優先投入東部幹線營運。後續111年交車15列，112年交車16列，113年底前全數50列交車完成。

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事實上，台鐵每日服務超過60萬旅運人次，在行政院及交通部指導與預算支持下，已採購EMU900型通勤電聯車（10節1編組）520輛、EMU3000型城際列車（12節1編組）600輛。

▲▼台鐵EMU3000型新城際列車。（圖／台鐵提供）

▲黑白雙色極簡風！台鐵443億採購「600輛城際列車」6月起陸續交車。（圖／台鐵提供）

其中，EMU900型通勤電聯車第一批2列共20輛，於4月1日首航典禮後已投入營運，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、112年交車28列共280輛，提供都會區間的通勤運能。

台鐵表示，EMU900通勤電聯車及EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，不論是短程的都會通勤，還是中長程的城際運輸，運輸能量都會大幅提升，提供民眾更安全、可靠、舒適及便捷的旅運服務。

至於台灣鐵路工會對於提升東線運能及西線列車速度的建議，台鐵也回應，新車到位後，將重新檢討調整列車運轉模式，提供民眾最好的旅運服務與品質。

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