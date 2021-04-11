「台鐵財務天洞4000億」　蔡易餘：最了解如何改革的是林佳龍

▲蔡易餘、林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號發生出軌，造成50人死亡悲劇，交通部長林佳龍第一時間表示願擔起政治責任，並在立法院質詢時重申會在處理事故妥適後即會去職。對此，民進黨立委蔡易餘表示，請林佳龍持續推動「台鐵的美好生活連結」，他點出台鐵財務天洞根本性問題，最了解怎麼推動台鐵財務改革的，就是林佳龍。

蔡易餘11日在臉書指出，林佳龍願一肩扛責讓人惋惜不捨，而台鐵改革本質上有一些議題必須處理，例如是否公司化、民營化，最重要還是高達4000億龐大的負債 ，以及台鐵營收有93%票價收入需要用來付人員薪水與退休金，現行制度無法有效提升營運品質；此外，有諸多聲音要求台鐵漲票價，但漲台鐵票價是懲罰偏鄉地區的民眾使用公眾運輸的通行正義，台鐵一百年來除了營運、營收外，對偏鄉地區鄉親通勤就學、就業，或台鐵車站美化、軌道運輸，都扮演縮小城鄉差距的重要角色。

蔡易餘認為，台鐵財務天洞根本性問題，就是現行台鐵沒好好活化資產，比方台鐵車站就單純只是車站，除了停靠列車、售票外，什麼也不是，以「地王」台北車站為例，明明是在台北政治金融中心之首，但現行只蓋層三層，剩下容積無利用，形同自我閹割，比起日本鐵路民營化利用多餘空間，創造出車站也是大型賣場、商辦飯店等多元經營理念完全背道而馳，最了解這一切，且知道怎麼推動台鐵財務改革優先的，正是來自雲林偏鄉的林佳龍。

蔡易餘提到，林佳龍任內推動車站立體化，於2019年8月通過「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」，目的即在改善車站站體附近的整體開發，同時讓台鐵擴大獲益，開宗明義在第一條「為改善鐵路設施對都市發展造成之阻隔，推動車站所在之舊都心區域或新興開發區建設，整合規劃車站與其毗鄰地區人車動線，具體評估確定鐵路站區立體連通廊道、平台建設之必要性及整合性」，也因為林佳龍的起草，勾起他運用該辦法在水上鄉爭取大平台計畫的初始。

蔡易餘強調，改革台鐵、刻不容緩，而林佳龍離去交通部，讓他非常擔憂改革的腳步會不會變慢，但他知道，林佳龍任內這幾年致力推動軌道升級，還想將台鐵打造成永續經營、國產化、更孜全與智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統，將台鐵提升為「美好生活連結者」，由衷感謝林佳龍這幾年的付出，這好的方向是值得他們不斷努力、前進。