　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台鐵財務天洞4000億」　蔡易餘：最了解如何改革的是林佳龍

▲▼蔡易餘、林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘）

▲蔡易餘、林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號發生出軌，造成50人死亡悲劇，交通部長林佳龍第一時間表示願擔起政治責任，並在立法院質詢時重申會在處理事故妥適後即會去職。對此，民進黨立委蔡易餘表示，請林佳龍持續推動「台鐵的美好生活連結」，他點出台鐵財務天洞根本性問題，最了解怎麼推動台鐵財務改革的，就是林佳龍。

蔡易餘11日在臉書指出，林佳龍願一肩扛責讓人惋惜不捨，而台鐵改革本質上有一些議題必須處理，例如是否公司化、民營化，最重要還是高達4000億龐大的負債 ，以及台鐵營收有93%票價收入需要用來付人員薪水與退休金，現行制度無法有效提升營運品質；此外，有諸多聲音要求台鐵漲票價，但漲台鐵票價是懲罰偏鄉地區的民眾使用公眾運輸的通行正義，台鐵一百年來除了營運、營收外，對偏鄉地區鄉親通勤就學、就業，或台鐵車站美化、軌道運輸，都扮演縮小城鄉差距的重要角色。

蔡易餘認為，台鐵財務天洞根本性問題，就是現行台鐵沒好好活化資產，比方台鐵車站就單純只是車站，除了停靠列車、售票外，什麼也不是，以「地王」台北車站為例，明明是在台北政治金融中心之首，但現行只蓋層三層，剩下容積無利用，形同自我閹割，比起日本鐵路民營化利用多餘空間，創造出車站也是大型賣場、商辦飯店等多元經營理念完全背道而馳，最了解這一切，且知道怎麼推動台鐵財務改革優先的，正是來自雲林偏鄉的林佳龍。

蔡易餘提到，林佳龍任內推動車站立體化，於2019年8月通過「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」，目的即在改善車站站體附近的整體開發，同時讓台鐵擴大獲益，開宗明義在第一條「為改善鐵路設施對都市發展造成之阻隔，推動車站所在之舊都心區域或新興開發區建設，整合規劃車站與其毗鄰地區人車動線，具體評估確定鐵路站區立體連通廊道、平台建設之必要性及整合性」，也因為林佳龍的起草，勾起他運用該辦法在水上鄉爭取大平台計畫的初始。

蔡易餘強調，改革台鐵、刻不容緩，而林佳龍離去交通部，讓他非常擔憂改革的腳步會不會變慢，但他知道，林佳龍任內這幾年致力推動軌道升級，還想將台鐵打造成永續經營、國產化、更孜全與智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統，將台鐵提升為「美好生活連結者」，由衷感謝林佳龍這幾年的付出，這好的方向是值得他們不斷努力、前進。

ET快訊
最大尺度！台灣爆乳鋼琴YouTuber「傳新片」　網嚇壞：根
逃死爛招頻出！變態男擄殺甜姐兒　鄰居阿婆一句話打臉
床上恩愛一半「有人拉腳」！男友認前女友被車撞死　現任慘輕生
買鹹酥雞驚見巨大蝸牛！ 她反映被問「妳媽短髮？」店家道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連續3個月人口負成長　死亡比出生多1.2萬人

拋改國徽轉移焦點？　羅智強：改名是民進黨的救生圈

與陳時中同台互動冷　侯友宜：一切隨緣、自在最重要

「台鐵財務天洞4000億」　蔡易餘：最了解如何改革的是林佳龍

快訊／「六都第一」接種AZ疫苗　侯友宜：縣市長必須身先士卒

馬英九為這3件事　參加大甲媽遶境祈求天下無災

支持關中火3號機　趙少康建議盧秀燕率民眾包圍中火

馬政府當年爆外交事件　台灣官員被禁止進美國務院、禁出現國旗

「九二共識不是國民黨改革阻力」　洪秀柱：兩岸協商要朝向深水區

柯馬再同框！搭手比鄰坐互動熱　柯文哲興致大好展歌喉

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

連續3個月人口負成長　死亡比出生多1.2萬人

拋改國徽轉移焦點？　羅智強：改名是民進黨的救生圈

與陳時中同台互動冷　侯友宜：一切隨緣、自在最重要

「台鐵財務天洞4000億」　蔡易餘：最了解如何改革的是林佳龍

快訊／「六都第一」接種AZ疫苗　侯友宜：縣市長必須身先士卒

馬英九為這3件事　參加大甲媽遶境祈求天下無災

支持關中火3號機　趙少康建議盧秀燕率民眾包圍中火

馬政府當年爆外交事件　台灣官員被禁止進美國務院、禁出現國旗

「九二共識不是國民黨改革阻力」　洪秀柱：兩岸協商要朝向深水區

柯馬再同框！搭手比鄰坐互動熱　柯文哲興致大好展歌喉

牽絲披薩超罪惡！台中平價義式料理　炙燒中卷＋墨魚燉飯海味十足

4招選購抱枕樣式　1秒提升家中質感　

火山灰雨狂襲「呼吸困難」！友邦聖文森火山爆發　震撼畫面曝光

孫楊尿是紫色的還要拼上訴　死對頭霍頓表達會繼續抗議

攻城獅「感謝祭」破800球迷狂歡　沒比賽商品也能狂賣60萬

抓包毛孩亂咬東西！　牠被罵抬頭「人中帶便當」媽怒氣全消笑噴

江辰晏先發對戰鄭凱文　運彩看好統一獅止敗

北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡

富邦勇士2000盒精裝球員卡掃空　最貴林志傑Patch簽名卡還沒開出

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

對陸貿易順差破千億　馬英九回應了

「九二共識不是國民黨改革阻力」　洪秀柱：兩岸協商要朝向深水區

馬政府當年爆外交事件　台灣官員被禁止進美國務院

挺關中火3號機　趙少康要盧秀燕率民眾包圍中火

柯馬再同框！搭手比鄰坐互動熱

傳國艦國造進度「繳白卷」　海軍司令部駁斥

馬英九為這3件事參加大甲媽遶境

蔡易餘憂林佳龍請辭延緩改革腳步

明接種AZ疫苗　侯友宜：縣市長必須身先士卒

史上首次！　蘇貞昌宣布：台灣三月出口破兆

與陳時中同台互動冷　侯友宜：一切隨緣、自在最重要

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

阿帕契進駐台東機場　國防部盼年底前招標

拋改國徽風向？　羅智強：改名是民進黨的救生圈

更多熱門

相關新聞

台鐵緊急電話被亂打　林佳龍回應

台鐵緊急電話被亂打　林佳龍回應

台鐵緊急通報電話近日被民眾亂打，有的甚至還不出聲，造成調度員相當繁忙又無奈，感嘆「萬一真的出事誰負責？」對此，交通部長林佳龍10日晚間也PO文請民眾不要刻意打來測試佔線，同時也宣布已請同仁研議更好記的號碼，讓以後通報更容易。

台鐵6日意外！男跌月台碰撞區間車

台鐵6日意外！男跌月台碰撞區間車

前員工爆真相！李義祥失手推車下邊坡

前員工爆真相！李義祥失手推車下邊坡

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

太魯閣被告名單曝！花檢擴大約談6人到案

太魯閣被告名單曝！花檢擴大約談6人到案

關鍵字：

蔡易餘台鐵林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

男偶像遭控私生活混亂+染性病

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網看《戲說台灣》發現「超兇正妹」！

《全明星2》采子踩線小春1要求！

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

王家梁回應撞到洗菜斷韌帶被罵翻

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面