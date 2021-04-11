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太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」　要求「嚴防施工車侵入鐵路」

▲▼太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」。（圖／翻攝吉林交通廳）

▲吉林省交通廳以太魯閣號事故為案例發出警示通報。（圖／翻攝吉林交通廳）

記者蔡紹堅／綜合報導

太魯閣號事故受到國際關注，甚至成為大陸交通部門的警示範本，吉林省交通運輸廳安委會4日發出警示通報，提及太魯閣號事故造成重大死傷，要求各單位嚴厲打擊鐵路保護區內違法施工行為，嚴防施工車輛、料具等侵入鐵路安全限界。

該份警示通報的標題為「省安委會辦公室關於台鐵太魯閣號408次列車脫軌事故和沈的警示通報」，內容指出，4月2日9時許台鐵太魯閣408次列車在台灣花蓮大清水隧道發生脫軌事故，目前已造成54人死亡、156人受傷，為深刻及許事故教訓，舉一反三，防止類似事故發生，提出以下要求。

▼太魯閣號出軌，造成重大傷亡。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY4 第五節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

通報提到，各地、各單位要深刻汲取近期事故教訓，以班線客運、旅遊包車、危險貨物運輸、重型載貨汽車、軌道交通為重點，結合廳安委會辦公室印發的《關於做好清明、五一、春耕期間安全生產工作的通知》要求，立即開展一次全面的道路運輸安全隱患專項排查整治，做好會商研判預警，以台灣4.2、鹽城4.4等道路交通事故為鑑。

通報還要求，嚴厲打擊鐵路保護區內違法施工行為，督促鄰近鐵路施工項目建設、施工、監理等單位加強安全管理，嚴防施工車輛、料具等侵入鐵路安全限界，及破壞鐵路設備設施。

▼警示通報要求嚴防「嚴防施工車輛、料具等侵入鐵路安全限界」。（圖／翻攝吉林交通廳）

▲▼太魯閣號事故成大陸「交通警示案例」。（圖／翻攝吉林交通廳）

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