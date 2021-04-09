辭修高中校長回應了！歸還「骨董手機」沒收物惹議　校方2度刪公告

▲辭修高中在臉書公布過去學生違禁品及校內遺失物，引爆上千網友眾怒，校方隨後悄悄刪文。（圖／翻攝辭修高中官網，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市三峽的辭修高中近日在臉書上PO出過去學生被沒收或是遺失的百件「違禁品」，但因物品多為年代久遠的「骨董」，不少網友質疑校方為何沒在畢業時還給學生，有侵占行為。對此，校長張凱智說明，近期發現教務處堆積的物品越來越多，因此想要整理，絕對不是侵占，僅出於善意。

辭修高中日前發文中指出，「學務處代為保管學生違規物品，及校內遺失物，數量頗鉅，保管物品如手機、隨身聽以及玩具等，因許多物主已畢業無法處置，故本處整理建立清冊後，拍照公告招領。公告期滿六個月後，物品若仍未被取領回，則予以撤銷或轉贈孤兒院」。在貼文裡附上144件物品，其中光是手機就有87支，也包括如今已較少見的MP3播放器等，還有劍玉、魔術方塊、針線鈕扣等。但PO文一出後引發網友熱議，校方也因此刪文。

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校方昨日二度發文澄清，依校規，違規物品得於每週五放學前由家長領回；或期末由學生本人領回，但持有學生未必會到學務處領取，就放著畢業了，故絕無侵佔之事實。不過，網友仍不領情大罵，校方也再度刪文。

校長張凱智今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時說明，這次的起心動念是因為這麼多年來，校方保管了許多學生被沒收或是遺失物，但是等到學生畢業後，他們不一定非常有意願領回，這次PO出來的物品最久應該也有15年了，確實很多骨董機，因此也引發網友熱烈討論。

但對於在臉書上的PO文一刪再刪，張凱智解釋，確實不知道PO文會引熱這麼多的討論，因此怕該文留言會模糊焦點，因此將這些物件照片公告在辭修官方網頁。他強調，出發點絕對是善意，沒有像網友想的是侵占，校方只是想整理這些物品。

後續若沒有學生來領回，校方會怎麼處理？張凱智解釋，將照一般流程走，6個月後就會處理、丟棄。

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