台灣「水產養殖之父」廖一久回顧展　創全球首例烏魚人工繁殖

▲屏科大即日起到31日舉行台灣「水產養殖之父」廖一久回顧影像展 。（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學即日起到3月31日在該校圖書與會展館3樓藝文中心舉辦「廖一久院士回顧影像展」，讓民眾見證他一生努力奉獻的卓越成果。

▲▼研究團隊、草蝦。

廖一久院士長年為國內外水產養殖研究與貢獻，奠定國內魚蝦養殖基礎、建立保種基因，為台灣水產養殖寫下榮景的篇章，畢生貢獻所學在國內外獲獎無數。屏科大於2002年起聘請他為特聘講座教授，將自身的專業與鍥而不捨的研究精神傳授給屏科師生。

▲▼廖一久院士影像回顧展。



屏科大戴昌賢校長表示，廖一久院士不管在做人處事還是專業研究等成果在國際上都是有目共睹的，因此希望將他的風範留給以後的學子景仰。

廖一久說，1969年到東港，任職期間成功做到世界首例的烏魚人工繁殖，後來陸續完成草蝦、虱目魚等多種經濟水產生物的人工養殖技術，這些技術上的突破讓這些水產不再奇貨可居，而是人人都能品嘗美味；「而在求學期間獲得屏科大許多良師益友的相助，讓他展現所學為國家貢獻，也期勉未來的年輕朋友，要放眼未來，將目標放長遠，更要強健身心，才有本錢為夢想效力。」

廖一久出生於東京，4歲隨父母返回台中豐原定居並接受國內教育，大學畢業於臺灣大學動物系並以優異成績獲得日本東京大學留學取得農學博士學位，返國服務於水產試驗所達34年之久，在服務期間完成草蝦、烏魚及虱目魚等重要魚蝦類等繁殖研究，保種技術領先世界；並籌建2千噸級的「水試一號實驗船」、「澎湖水族館」，「臺東分所」新館等，對於水產研究與產業發展居功厥偉。

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