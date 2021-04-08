　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辭修高中歸還10年違禁品！網驚見「骨董手機」罵翻　校方急刪文解釋

▲▼辭修高中公布沒收品。（圖／翻攝學校官網）

▲辭修高中公布沒收品。（圖／翻攝學校官網，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市三峽的辭修高中今（8日）上午在臉書上貼出26張照片，照片中是過去沒收或是學生遺失的「違禁品」，內容包括各種充滿時代感的手機、隨身聽、劍玉手錶等共計樣物品，不過，貼文一出不少網友傻眼，更有引發網友眾怒，質疑校方為何沒在畢業時還給學生。事後校方隨即刪文，並再發文表示，為恐留言模糊了焦點，將相關資訊公告在官網上，可直接前往搜尋。

辭修高中發文中指出，「學務處代為保管學生違規物品，及校內遺失物，數量頗鉅，保管物品如手機、隨身聽以及玩具等，因許多物主已畢業無法處置，故本處整理建立清冊後，拍照公告招領。公告期滿六個月後，物品若仍未被取領回，則予以撤銷或轉贈孤兒院」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼辭修高中公布沒收品。（圖／翻攝學校官網）

貼文裡附上26照片，總共144件物品，其中光是手機就有87支，也包括如今已較少見的MP3播放器等，還有劍玉、魔術方塊、針線鈕扣等。但PO文一出後引發網友熱議，校方也因此刪文。

對於校方刪文，網友再度憤怒表示，「侵占追訴期20年欸，支持校友集體提告」、「笑死，法源依據勒？」、「針線為什麼要沒收」、「文可以刪，但是劍玉要還啊！」、「文章看到一半就被刪文，師長沒有勇氣面對問題嗎？」

▲▼辭修高中在臉書公布過去學生違禁品及校內遺失物，引爆上千網友眾怒，校方隨後悄悄刪文。 。（圖／翻攝辭修高中官網）

校方則在稍早再發文表示，一篇招領啟事，意外勾起大家的青春回憶，真是始料未及！關於先前物品招領之貼文引發廣大校友迴響、亦引起不必要之誤會，特此進行說明，依校規，違規物品得於每週五放學前由家長領回；或期末由學生本人領回。但持有學生未必會到學務處領取，就放著畢業了，故絕無侵佔之事實。

校方也說，本次公告起因於保管空間有限，多年下來累積太多同學未領的物品，因此學務處希望作比較徹底的清理。因為代為保管的物品包含許多遺失物，基於善意所以依法公告，讓有想要領取的校友能返校認領；為恐留言模糊了焦點，因此原貼文先進行移除。相關的物件照片，則有公告在辭修官方網頁上。若有需要，請直接前往搜尋。
 

ET快訊
快訊／太魯閣案　「黑猴」1家三口全被帶回花檢
盤點扁馬蔡任內台鐵傷亡人數　網驚：一比較嚇死人
他搭太魯閣醒來在醫院　正妹學姐相伴！10年前國中同樂團
袁淳修斷腿最後被尋獲　姊姊淚崩發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電信網路小心故障！12星座「一週運勢」曝…天蠍、金牛忙炸

Joeman「穿衣風格」引爆兩派論戰！　網毒舌：再瘦也沒用

AZ疫苗血栓列副作用 「歐洲多國限打」　專家建議50歲以下緩打

辭修高中歸還10年違禁品！網驚見「骨董手機」罵翻　校方急刪文解釋

交往前後差異大！女友在「這種場合」話超多　從小萌貓變母獅子

全台首架A320neo！台虎新機亮相　機身「台灣意象」塗裝曝光

「台版朝聖之路」2021台灣文博會曝光！北回歸線串起17處特色端點

台新妹慶功宴「只遮重點」深V出席！鄉民一看戰袍全瘋了：很敢穿

自費接種新冠疫苗！莊人祥：最快下週宣布「本月底有機會 可打」

檢調曝太魯閣司機「10秒前收到告警」　台鐵官員嚇壞：不可能

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

電信網路小心故障！12星座「一週運勢」曝…天蠍、金牛忙炸

Joeman「穿衣風格」引爆兩派論戰！　網毒舌：再瘦也沒用

AZ疫苗血栓列副作用 「歐洲多國限打」　專家建議50歲以下緩打

辭修高中歸還10年違禁品！網驚見「骨董手機」罵翻　校方急刪文解釋

交往前後差異大！女友在「這種場合」話超多　從小萌貓變母獅子

全台首架A320neo！台虎新機亮相　機身「台灣意象」塗裝曝光

「台版朝聖之路」2021台灣文博會曝光！北回歸線串起17處特色端點

台新妹慶功宴「只遮重點」深V出席！鄉民一看戰袍全瘋了：很敢穿

自費接種新冠疫苗！莊人祥：最快下週宣布「本月底有機會 可打」

檢調曝太魯閣司機「10秒前收到告警」　台鐵官員嚇壞：不可能

東新營造負責人才被傳喚！　「黑猴」1家三口全被帶回花檢偵訊

桃園客家局用政府經費　製作《伯公神助攻》桌遊並販售議員質疑

李義祥再起底！前員工爆「和平隧道段」釘子只打一半…灌漿不完全

少收500元救買氣！帛琉急推4措施：參觀水母湖每人再補助25美元

內政部建議藍營改黨徽　國民黨轟：太魯閣頭七日就操作意識形態

先探／新股蜜月行情　買到賺到

先探／4月台股創新高

黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

女歌手夢到董事長　幾年後「一模一樣場景重現」嚇到起雞母皮

坎城柏林雙影帝宿醉住靈異旅館崩潰！反應來自「恐怖親身經歷」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

車票不見家屬想退⋯台鐵冷回應

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

找到第二枚晶片！工程車卡草叢「2人關鍵對話」曝

快訊／李義祥跟阿好錄音曝！

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

今起4天降雨熱區曝　鄭明典貼1圖：越白越濕！

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰

看透台灣人素質　台鐵站務員：絕不給無票乘客上車補票

「竹北送肉粽」 路線曝！國中：晚自習提早下課

鄰居1天敗光水塔　求借浴室洗澡

「神祕茶」飲料店少見！內行：套什麼都好喝

更多熱門

相關新聞

「明陽F4」賣A書！3年狂撈68萬　供貨員身分曝光

「明陽F4」賣A書！3年狂撈68萬　供貨員身分曝光

法務部矯正署明陽中學有教導員及管理員為了方便管理收容學生，竟挾帶香菸、乳清高蛋白粉、黃色書刊給人稱「明陽F4」的4名學生，供他們在學生間轉售，坐牢期間一共獲利68萬餘元。案經檢方查獲，2日偵結依圖利罪起訴教導員及管理員。

入境旅客餅乾盒藏「18顆受精禽鳥蛋」想硬闖！

入境旅客餅乾盒藏「18顆受精禽鳥蛋」想硬闖！

鄰居悄搬家！留行李要她幫寄　網驚：千萬不要

鄰居悄搬家！留行李要她幫寄　網驚：千萬不要

台大教授買大麻種子　辯「泡水飲用實踐佛法」

台大教授買大麻種子　辯「泡水飲用實踐佛法」

托運行李藏導彈發射器　他：紀念品

托運行李藏導彈發射器　他：紀念品

關鍵字：

辭修高中違禁品

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

福原愛婚變有跡可循？網起底江宏傑節儉日常

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面