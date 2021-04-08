辭修高中歸還10年違禁品！網驚見「骨董手機」罵翻　校方急刪文解釋

▲辭修高中公布沒收品。（圖／翻攝學校官網，下同）

記者崔至雲／台北報導

新北市三峽的辭修高中今（8日）上午在臉書上貼出26張照片，照片中是過去沒收或是學生遺失的「違禁品」，內容包括各種充滿時代感的手機、隨身聽、劍玉手錶等共計樣物品，不過，貼文一出不少網友傻眼，更有引發網友眾怒，質疑校方為何沒在畢業時還給學生。事後校方隨即刪文，並再發文表示，為恐留言模糊了焦點，將相關資訊公告在官網上，可直接前往搜尋。

辭修高中發文中指出，「學務處代為保管學生違規物品，及校內遺失物，數量頗鉅，保管物品如手機、隨身聽以及玩具等，因許多物主已畢業無法處置，故本處整理建立清冊後，拍照公告招領。公告期滿六個月後，物品若仍未被取領回，則予以撤銷或轉贈孤兒院」。

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貼文裡附上26照片，總共144件物品，其中光是手機就有87支，也包括如今已較少見的MP3播放器等，還有劍玉、魔術方塊、針線鈕扣等。但PO文一出後引發網友熱議，校方也因此刪文。

對於校方刪文，網友再度憤怒表示，「侵占追訴期20年欸，支持校友集體提告」、「笑死，法源依據勒？」、「針線為什麼要沒收」、「文可以刪，但是劍玉要還啊！」、「文章看到一半就被刪文，師長沒有勇氣面對問題嗎？」

校方則在稍早再發文表示，一篇招領啟事，意外勾起大家的青春回憶，真是始料未及！關於先前物品招領之貼文引發廣大校友迴響、亦引起不必要之誤會，特此進行說明，依校規，違規物品得於每週五放學前由家長領回；或期末由學生本人領回。但持有學生未必會到學務處領取，就放著畢業了，故絕無侵佔之事實。

校方也說，本次公告起因於保管空間有限，多年下來累積太多同學未領的物品，因此學務處希望作比較徹底的清理。因為代為保管的物品包含許多遺失物，基於善意所以依法公告，讓有想要領取的校友能返校認領；為恐留言模糊了焦點，因此原貼文先進行移除。相關的物件照片，則有公告在辭修官方網頁上。若有需要，請直接前往搜尋。

