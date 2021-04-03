太魯閣號站票惹議！學者曝「全車最危險地方」：一撞就飛出去

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道遭工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者崔至雲／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌意外，外界質疑，開放120名站票恐怕對於傷亡影響很大。對此，學者直言，「賣站票一定會有影響」，尤其在高速行時下，絕對不要站在列車與列車的中間，也就是車廂連結處，這是全車最危險的地方，一撞就飛出去；對於這次的事件，後續也需重新評估「站票」的風險。

交通大學運輸與物流管理學系教授張新立說明，過去就曾針對是否販售站票來做討論，目前只限制普悠瑪列車做限制，主因是該列車屬傾斜式列車，行駛時會搖擺，即使災害時是坐著狀態，傷亡還是很嚴重。

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張新立認為，目前需要先了解有多少人因站票而受傷，但以他的立場而言，「賣站票一定會有影響」，但是該不該賣站票？確實還要再討論，「要方便就是有危險、但是不賣乘載量又不夠」，以台鐵來看，當然不要賣站票。

▲學者指出，車廂連接處是全車最危險的地方，一撞就會飛出去。（圖／記者李宜秦攝）

張新立表示，台鐵有較嚴謹的乘載量限制，除了台鐵屬窄軌系統外，花東路線不能開快，容量與速度都會有影響，若要增加營運成本，就是必須增加載客量，「對於台鐵確實兩難」。

但話鋒一轉，張新立說，其實這次最大的問題，就是一個人而引起的，「國民為什麼對於安全知識這麼薄弱？為什麼做事這麼草率？他到底有沒有做好安全停車？」他更直言，台灣草率的人有很多，缺乏安全意識的人更多，這與從小的生活安全議題教育有關，認為這次的教訓應從這部分著手。

針對外界質疑站票影響傷亡一事，交通部次長王國材表示，太魯閣號的座位共376位，過去沒有站票，是因為花東一票難求，才會每列車開放120名站票、每車廂平均可站15人，但由於購買站票者的身份難以確認，也無法掌握旅客站在哪個車廂，因此較難確認死者身份。台鐵局將會進一步了解，開放站票與傷亡是否有關連，若真的有，就有必要檢討站票開放。



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