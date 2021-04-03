　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣號站票惹議！學者曝「全車最危險地方」：一撞就飛出去

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道遭工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者崔至雲／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌意外，外界質疑，開放120名站票恐怕對於傷亡影響很大。對此，學者直言，「賣站票一定會有影響」，尤其在高速行時下，絕對不要站在列車與列車的中間，也就是車廂連結處，這是全車最危險的地方，一撞就飛出去；對於這次的事件，後續也需重新評估「站票」的風險。

交通大學運輸與物流管理學系教授張新立說明，過去就曾針對是否販售站票來做討論，目前只限制普悠瑪列車做限制，主因是該列車屬傾斜式列車，行駛時會搖擺，即使災害時是坐著狀態，傷亡還是很嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張新立認為，目前需要先了解有多少人因站票而受傷，但以他的立場而言，「賣站票一定會有影響」，但是該不該賣站票？確實還要再討論，「要方便就是有危險、但是不賣乘載量又不夠」，以台鐵來看，當然不要賣站票。

▲▼ 高鐵車廂連接處。（圖／記者李宜秦攝）

▲學者指出，車廂連接處是全車最危險的地方，一撞就會飛出去。（圖／記者李宜秦攝）

張新立表示，台鐵有較嚴謹的乘載量限制，除了台鐵屬窄軌系統外，花東路線不能開快，容量與速度都會有影響，若要增加營運成本，就是必須增加載客量，「對於台鐵確實兩難」。

但話鋒一轉，張新立說，其實這次最大的問題，就是一個人而引起的，「國民為什麼對於安全知識這麼薄弱？為什麼做事這麼草率？他到底有沒有做好安全停車？」他更直言，台灣草率的人有很多，缺乏安全意識的人更多，這與從小的生活安全議題教育有關，認為這次的教訓應從這部分著手。

針對外界質疑站票影響傷亡一事，交通部次長王國材表示，太魯閣號的座位共376位，過去沒有站票，是因為花東一票難求，才會每列車開放120名站票、每車廂平均可站15人，但由於購買站票者的身份難以確認，也無法掌握旅客站在哪個車廂，因此較難確認死者身份。台鐵局將會進一步了解，開放站票與傷亡是否有關連，若真的有，就有必要檢討站票開放。
 

【你可能也想看】

►工程車滑落時間軸曝光！出軌前還有自強號通過　關鍵15分鐘釀禍
►出軌列車第6車廂「還有半具遺體」　台鐵：44名死者身份已確認
►疑站票釀嚴重傷亡！台鐵稱「站著當然會跌倒」：若有關聯會檢討

►北迴列車今日誤點「半小時起跳」！台鐵湧6千張退票潮　副局長道歉
►太魯閣出軌50死！傳內部定調「責任導向監造」降低台鐵負評
►合約有規定要設防護！「出軌地沒圍籬」台鐵得查是否違約

ET快訊
赴日本開卡車「神級3習慣」網跪了　他一看51死：台人悲哀
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

陳時中：COVAX疫苗「已起飛」　華航運載明上午6時抵台

COVAX獲配AZ疫苗「效期較短」　陳時中：會盡快開放更多人施打

快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗19.92萬劑將抵台

LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明

LIVE／疫情有變化？陳時中緊急記者會說明

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

亞裔老兵被說「長得不夠美國人」　掀上衣露傷疤質問：夠不夠愛國

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

陳時中：COVAX疫苗「已起飛」　華航運載明上午6時抵台

COVAX獲配AZ疫苗「效期較短」　陳時中：會盡快開放更多人施打

快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗19.92萬劑將抵台

LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明

LIVE／疫情有變化？陳時中緊急記者會說明

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬心痛哭吼：妳每次都聽到了，不改進！

猛威爾無安打比賽　韓媒也關注：多達142球創中職第11場

統一獅聯名超人力霸王　江辰晏兒子是鐵粉

大專足聯／北市大對決輔大鏖戰至PK勝出奪冠　驚險守住三連霸

協助太魯閣號事故　攻城獅球員、隊職員自發性捐出薪資共50萬

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

春天氣喘、高血壓機率增！「喝芹菜汁、涼拌菠菜」3大神招舒緩

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

馮俊凱感染B流開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

梅雨最新預測！賈新興：5/26開始

鄉民本想酸「慈濟出動了？」　1張照網讚爆

情色網站SWAG被抄！網哀嚎：我的2萬鑽石啊

車上共496人！死者有外國旅客

替50亡者超渡！「印度僧侶也隔空加持」網淚崩了

老公肉身護她　倖存女乘客慟：他走掉了

關鍵15分鐘！出軌前還有自強號通過

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

小孩獨自獲救驚恐：媽媽受傷卡在座位

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

更多熱門

相關新聞

太魯閣號紀錄遭竄改！留言：發生事故真爽

太魯閣號紀錄遭竄改！留言：發生事故真爽

台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重死傷，造成至少51人死亡。維基百科後續紀錄了這次事件，沒想到內容竟遭人惡意更改，內容寫著「發生事故真爽。希望每天都發生事故」，惡劣行徑令人髮指。

丈夫兒女都走了！她重回傷心地哭喊：回家了

丈夫兒女都走了！她重回傷心地哭喊：回家了

習近平才向太魯閣號深切哀悼　共機又來擾台

習近平才向太魯閣號深切哀悼　共機又來擾台

他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

高調友賓士AMG接人　李義祥：我有拉手煞車

高調友賓士AMG接人　李義祥：我有拉手煞車

關鍵字：

太魯閣站票台鐵

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面