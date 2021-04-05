第一個跳火車！成功高中弟憶「險喪命瞬間」嚇傻：腳插玻璃也沒痛覺

▲408次太魯閣號列車移除作業畫面。（圖／記者陳煥丞攝）



記者許展溢／台北報導

台鐵408次太魯閣號列車撞工程車嚴重車禍，釀成50人死亡202人受傷。一名台北市成功高中的學生因和好友要前往台東遊玩搭上這班火車，因都沒位置當時站在2、3號車廂中間，兩人都非常平安，事後他將過程寫下，不少人轉傳，引發熱議，但學校今（5日）表示，沒想到會造成這麼多人關心，希望還是保留空間給學生。

這名高中弟將過程寫下，他提到自己拿出耳機開始聽歌，因坐在走道的邊邊，突然，轟隆轟隆巨響伴隨著車子撞到什麼的感覺，立刻拔掉耳機，心想自己每次都在想的事情該不會要發生了吧。看向熟睡中被驚醒的朋友，大喊穩住身體，半蹲姿一隻手跟對方互相穩住彼此身體，「框啷啷啷啷啷，感覺車廂像是在什麼地方大力摩擦，震動開始劇烈，吼叫聲越來越大，越來越恐怖，那時感覺就像性命懸掛在一線之間，感覺車子隨時都會失控衝出鐵軌，心中僅有的想法就是我如果真的怎麼了要怎麼辦。」

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▲成功高中學生說，當時車門可以打開，也不管下面是什麼就直接跳了。（圖／記者陳煥丞攝）



學生指出，當下立刻跑到門旁邊，所有按鈕都按了一次，沒反應，後來朋友用手推了一下車門，車門竟然可以打開，就接手把那個門打開，也不管下面是什麼，跳了下去，第一個跳下了火車，腳被地上的鐵片刮傷，腳底進了碎玻璃，但是根本沒有痛覺了，跑到小山丘上面以後，確認朋友也上來了，趕快打開手機，打了110。他還表示，「那是一種很奇怪的感覺，明明一小時前你才看到那麼多期待出遊的臉龐，一陣陣歡笑聲，一小時候，怎麼變成了這麼的愁眉苦臉，這麼的不知所措…..」。

成功高中向《ETtoday新聞雲》表示，確實有此事，學生將心情和過程寫下，放在自己的私人臉書和社群，也沒有公開，卻已經被多次轉傳，只是現在這個階段孩子的心情還需要被照顧，他自己也不希望被過度轉傳跟解讀，希望外界能讓他保有私人空間。

成功高中進一步指出，目前他的狀況都還很好，學生自己把臉書的文章撤下，並強調該名同學此階段，需要空間跟時間，後續學校會進行輔導照顧。