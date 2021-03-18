二手市集挖到寶！他轉賣「青花瓷碗」2040萬天價成交　狂翻2.9萬倍

▲美國一名男子以35美元（大約新台幣980元）買下一個二手青花瓷碗，經鑑定發現竟是明朝古董，如今以72萬1800美元（大約新台幣2040萬元）天價售出。（圖／翻攝自蘇富比官網）

記者吳美依／編譯

美國康乃狄格州一名男子去年逛二手拍賣會，以35美元（大約新台幣980元）購入一個青花瓷碗，經鑑識後被證實是15世紀明成祖統治時期的古董，如今在蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以72萬1800美元（大約新台幣2040萬元）天價售出，價格翻漲近2.9萬倍，也比原先預估的50萬美元更高。

根據CNN報導，此青花瓷碗又被稱為「蓮花碗」（lotus bowl），雕繪著青藍色的蓮花、牡丹、菊花和石榴花圖樣，直徑僅6英吋（大約15公分）左右，不僅精緻也兼具藝術與實用價值。

▲蘇富比中國藝術部門負責人指出，此青花瓷碗十分精緻，瓷體光滑，釉如絲綢。（圖／翻攝自蘇富比官網）



蘇富比中國藝術部門負責人麥卡特爾（Angela McAteer）表示，這名男性客戶沒有討價還價，以35美元買下青花瓷碗，把照片傳給專家鑑定後，才得知其重要歷史意義。

麥卡特爾指出，這個青花瓷碗「瓷體極為光滑，釉面如同絲綢」，製作手法高超，後代王朝或工匠都無法成功仿製，但由於缺乏相關文獻資料，背景來歷和流入二手拍賣會的原因都是謎團。

蘇富比表示，全球目前已知僅有另外6個青花瓷碗被保存下來，分別收藏在台灣故宮博物院、大英博物館以及倫敦的維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）。

舊物拍賣購入青花瓷碗 鑑定後竟是「明朝古董」！價值上看1400萬

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