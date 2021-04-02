快訊／陸軍派遣57兵力　配合救援太魯閣號逾百受困乘客　

▲台鐵太魯閣號列車發生出軌意外。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生事故，陸軍第二作戰區表示，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務，共計派遣官兵57員、救護車4輛、中型戰術輪車2輛、輕型戰術輪車1輛及照明尾車1輛趕往現場協助執行救援任務。

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分，在花蓮縣秀林鄉清水隧道發生出軌事件，目前列車卡在清水隧道內，現場至少36人OCHA（到院前心肺功能停止），列車長估計約有200人左右仍受困中。

對此，第二作戰區表示，陸軍接獲地方消防隊通報後，即派遣兵力及裝備投入搶救，目前作戰區已趕赴現場完成前進指揮所開設，持續配合縣政府進行搜救任務。

第二作戰區指出，截至中午12時30分為止，共計派遣官兵57員、救護車4輛、中型戰術輪車2輛、輕型戰術輪車1輛及照明尾車1輛趕往現場協助執行救援任務，並視現場救援需求，持續增派兵力及裝備馳援。

▼陸軍第二作戰區派遣兵力及裝備，投入搶救太魯閣號傷患。（圖／第二作戰區提供）

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