快訊／太魯閣號出軌　蔡英文四點指示「全力救援」

記者陳家祥／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，發生工程車掉落導致列車有2、3節車廂出軌。對此，總統蔡英文在第一時間做出4點指示，要求各相關單位全力投入救援任務，並指示衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制。

▲太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）



總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文已指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

張惇涵表示，全力搶救受困人員為目前最優先任務，希望全體國人給救災人員加油，並祈願人員平安。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。