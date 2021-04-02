快訊／仍有200多人受困！　列車長：後面車廂都出不來

記者羅婉庭／新北報導

針對台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，新北特搜先遣人員2車6人由周祐陞組長帶隊，於12點40分抵達指揮站，並進入清水隧道救災。以列車共載有374人估算，每一車都坐滿，大約仍有200人左右受困。

新北市消防局上午10點接獲消息後，立即致電詢問花蓮119是否需要支援，花蓮請求支援。新北目前共出動20車（11救護車，2水箱車，3後勤車，4器材車），消防人員50人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊，前往台9線158K附近集結。

台鐵已證實司機員殉職，目前估計沒有呼吸心跳的有37人，送醫72人，等待救援大約有200多人，這輛列車滿座是374人，今天幾乎客滿；肇事工程是台鐵委外廠商，怎麼滑下來的還在瞭解當中。

台鐵408次太魯閣號清明連假首日傳出重大事故，目前一共造成至少36人沒有呼吸心跳，衛福部也啟動大量傷患應變機制，在花蓮慈濟醫院開設前進指揮所設立救護站統一調度。

目前加入協助救援的李姓列車長指出，他人在第一車，當時是緊急煞車，感受到劇烈的撞擊，停下來後發現後面車廂都出不來，目前第4車到第8車都在搶救中，人員要設法帶過來，由於每一車都坐滿，大約有200人左右受困。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重，命危的36人全都分布在這4節車廂中，其中又以第7車廂20人OHCA最為嚴峻。





▲太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）