遺體難辨識！台鐵公布「2專線」籲家屬提供線索　助安排交通住宿

▲太魯閣號出軌。（圖／花蓮最速報提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日發生出軌事故，目前累計54人死亡，交通部表示，將針對罹難者每人發放540萬賠償金，家屬可撥打0800765888、0221910096兩支專線，確認親友狀況，若需要前往花蓮者，可至台北站值班站長室集合，台鐵將以自強號載送家屬，並協助安排住宿事宜。

交通部表示，車上總共是496人，旅客492位，有4位台鐵人員，包括1位司機、1位助理司機、1位列車長以及1位清潔員，而死者當中有一位法國籍人士。另外，受傷人員共146人，部份已治療完成離院。預計賠償每名罹難者540萬元，包括慰問金、重大行車事故賠償、台鐵特別賠償金等。

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交通部次長王國材表示，死亡名單較難確認，若搭車旅客的家屬要確認親友狀況，可撥打0800765888、0221910096兩支專線，客服中心會提供必要資訊與協助。

▲花蓮太魯閣出軌，傷患湧入門諾醫院。（圖／記者王兆麟翻攝）

家屬若希望前往花蓮了解狀況，台鐵局會協助安排自強號載送與住宿事宜，家屬可到台北站值班站長室（台北車站西二門後）集合，針對死亡或重傷者的家屬，台鐵局在花蓮站有相關同仁一對一提供協助。

王國材也說，希望家屬可提供親友姓名、特徵、年紀、與今日穿著的衣物，讓同仁作業效率可以更快速。