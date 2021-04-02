台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

▲台鐵嚴重出軌事故，10大壽險啟動關懷機制。（圖／記者蕭可正攝）

記者陳依旻／台北報導

花蓮秀林地區今（2)日上午發生太魯閣火車脫軌事故，車內有22名傷亡者是富邦人壽保戶，富邦人壽表示，提供身故慰問金20萬元，傷者慰問金5,000元至5萬元；另外4為身故者為新光人壽保戶，理賠金603萬；國泰人壽則有9名保戶不幸身故，身故理賠金初估6,864萬元。

台鐵太魯閣408車次嚴重出軌，10家壽險業啟動關懷機制；富邦人壽表示，已造成超過50死、上百人受傷，公司也掌握此起重大事故傷亡名單，截至下午6時，經查已掌握資訊，共有22名富邦人壽保戶，包括12名傷者與10名身故者，身故總保額為1,504萬元。

針對此次嚴重事故，立即啟動保戶緊急關懷服務，採快速快速理賠處理、加速審核作業，包括：「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「保單補發免工本費」、「房貸優惠還款諮商」等應變措施，以下即為針對受災保戶所提供的協助：

第一，快速理賠：簡化理賠手續，對於重大突發事件導致身故，經確認身故可配合受益人需求快速處理，文件後補，對於住院保戶則採取快速理賠為首要原則。此外，如有受傷保戶入住花蓮慈濟醫院，亦可申請保險金抵繳住院醫療費服務，讓受傷保戶免於奔波、安心養病。

第二，續期保費緩繳：受傷保戶其保費之應繳月為110年3月至110年7月者，提供保費緩繳6個月。

第三，保單借款利息緩繳：受傷保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為110年3月至110年7月者，得以寬延6個月繳息。

第四，保單補發免工本費：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「花蓮太魯閣事故之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。

第四，房貸優惠還款諮商：專人提供事故房貸客戶研擬紓困或展延之優惠還款計劃方案，請電洽24小時客戶服務專線或於上班時間撥打房貸客戶服務專線02-2769-2827分機22240~22243。

國泰產險、國泰人壽第一時間啟動相關服務機制，發揮社會保護網力量，台鐵旅客運送責任保險由國泰產險作為承保主辦公司，第一時間已成立跨險理賠小組啟動全方位服務機制，並提供相關責任險與傷害險理賠諮詢服務，隨時掌握最新近況，協助客戶後續各項服務事宜，今日上午，事件傳出後，國泰人壽東台區部已分四組人馬前往各醫院慰問傷患，調查人員也已在了解死傷名單，理賠人員也待命中，隨時為家屬提供相關服務。

國泰產險推出「太魯閣火車事故保戶服務措施」；分別是保戶關懷措施，將主動查詢本次事故保戶傷亡狀況，派員進行慰問關懷，以及快速理賠，主動協助保戶完成理賠申請，加速理賠服務；國泰人壽發放「保戶慰問金」受傷門診2000元、一般住院1萬、加護病房5萬、身故10萬。

元大人壽啟動主動理賠服務對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊，即日起受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，三個月緩繳續期保費的服務，另外，3個月內申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔，最後，保險單借款利息也可展延。

新光人壽已掌握確認名單，四位身故理賠金603萬，目前仍持續比對中，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放2,000元與1萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。除積極協助辦理理賠申請外，新壽並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項服務。

南山人壽擴大關懷措施到非保戶，對於此事件中不幸身故/受傷者亦提供慰問金，不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關；全球人壽也第一時間啟動重大災害關懷機制，盡速了解傷亡名單與啟動關懷保戶協助理賠事宜，主動關懷保戶事故狀況，提供受災保戶四大快速服務措施，包括快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及申請補發保單免收工本費，保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線。

全球人壽也宣布，發放台鐵太魯閣號事故「保戶慰問金」，身故10萬、加護病房5萬、一般住院1萬、門診2,000元。

台灣人壽即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務，首先，台灣人壽身故及受傷住院保戶慰問關懷，因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金；因本次事故住院治療，每位保戶5000元慰問金；其次，快速理賠服務，包括主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定、投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補、續期保險費應繳月為2021年4月及5月（當月及次月）之正常繳費件，可申請緩繳三個月、自保單最近之應繳息起算，可申請緩繳6個月、一般房屋貸款經確認為死亡或受傷住院者，展延房屋貸款本金及利息一年。

中國人壽表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供第一，快速理賠：保戶若在此次事故中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；第二、住院預付金：若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金；第三、保費緩繳：續期保費應繳日期於本次事故發生日起屆滿 3個月內(為止)者，可透過業務員或客戶服務專線 0800-098889 提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算 3個月；第四、保單貸款優惠：自本次事故發生日起屆滿 1年內(為止)已申請辦理或新增之保單貸款，自確認生效後起提供保單借款利息緩繳6個月；第五、房貸紓困：本次事故之房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳(只繳利息) 3個月；第六、旅平險彈性調整：針對因本次災害使旅遊行程延期或取消，且已投保本公司旅行平安險的保戶，可於本次災害發生日起算一週內提出契變申請辦理取消或延長。

中國人壽強調，事故發生後已第一時間成立「緊急應變關懷小組」，啟動重大事件急難關懷與服務，主動搜尋傷亡保戶狀況，以及到院關懷協助處理相關事宜，為救災人員加油，祈願車上人員平安，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，保戶傷亡者加發慰問金，身故者10萬、加護病房住院6萬、一般病房住院2萬、門診2000元

遠雄人壽針對受災保戶所提供的協助，第一，緩繳續期保費服務：自即日起受災保戶經申請，可提供應繳日期為本次災害發生日起三個月內之保單，自應繳日起算三個月緩繳保費時間（已含寬限期）的服務；第二、快速理賠服務：若保戶不幸受傷需辦理理賠，遠雄人壽將以最快速度對受災保戶提供各項立即性的服務，因此次災害致發生保險事故之保戶，可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付，遠雄人壽業務同仁也會主動關懷保戶，協助保戶申請理賠事宜；第三、保單借款利息優惠：自即日起受災保戶經申請，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月，自災害發生日起算一年內提出申請且受理；第四、保單補發免工本費：自即日起受災保戶經申請，提供保單補發免收工本費服務，自災害發生日起算三個月內提出申請且受理。

關於受災保戶的投保狀況，遠雄人壽在最短時間內已責成相關人員成立關懷應變小組，於適當時間主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，並告知理賠輔助方案，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助，若民眾如需進一步瞭解服務程序，可撥打保戶服務專線0800-083-083，或洽各地區保戶服務中心、行政服務櫃檯，由專人協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。