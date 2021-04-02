　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

▲▼台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外，造成鐵公路交通大打結。（圖／蕭可正攝，下同）

▲台鐵嚴重出軌事故，10大壽險啟動關懷機制。（圖／記者蕭可正攝）

記者陳依旻／台北報導

花蓮秀林地區今（2)日上午發生太魯閣火車脫軌事故，車內有22名傷亡者是富邦人壽保戶，富邦人壽表示，提供身故慰問金20萬元，傷者慰問金5,000元至5萬元；另外4為身故者為新光人壽保戶，理賠金603萬；國泰人壽則有9名保戶不幸身故，身故理賠金初估6,864萬元。

台鐵太魯閣408車次嚴重出軌，10家壽險業啟動關懷機制；富邦人壽表示，已造成超過50死、上百人受傷，公司也掌握此起重大事故傷亡名單，截至下午6時，經查已掌握資訊，共有22名富邦人壽保戶，包括12名傷者與10名身故者，身故總保額為1,504萬元。

針對此次嚴重事故，立即啟動保戶緊急關懷服務，採快速快速理賠處理、加速審核作業，包括：「快速理賠」、「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「保單補發免工本費」、「房貸優惠還款諮商」等應變措施，以下即為針對受災保戶所提供的協助：

第一，快速理賠：簡化理賠手續，對於重大突發事件導致身故，經確認身故可配合受益人需求快速處理，文件後補，對於住院保戶則採取快速理賠為首要原則。此外，如有受傷保戶入住花蓮慈濟醫院，亦可申請保險金抵繳住院醫療費服務，讓受傷保戶免於奔波、安心養病。

第二，續期保費緩繳：受傷保戶其保費之應繳月為110年3月至110年7月者，提供保費緩繳6個月。

第三，保單借款利息緩繳：受傷保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為110年3月至110年7月者，得以寬延6個月繳息。

第四，保單補發免工本費：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「花蓮太魯閣事故之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。

第四，房貸優惠還款諮商：專人提供事故房貸客戶研擬紓困或展延之優惠還款計劃方案，請電洽24小時客戶服務專線或於上班時間撥打房貸客戶服務專線02-2769-2827分機22240~22243。

國泰產險國泰人壽第一時間啟動相關服務機制，發揮社會保護網力量，台鐵旅客運送責任保險由國泰產險作為承保主辦公司，第一時間已成立跨險理賠小組啟動全方位服務機制，並提供相關責任險與傷害險理賠諮詢服務，隨時掌握最新近況，協助客戶後續各項服務事宜，今日上午，事件傳出後，國泰人壽東台區部已分四組人馬前往各醫院慰問傷患，調查人員也已在了解死傷名單，理賠人員也待命中，隨時為家屬提供相關服務。

國泰產險推出「太魯閣火車事故保戶服務措施」；分別是保戶關懷措施，將主動查詢本次事故保戶傷亡狀況，派員進行慰問關懷，以及快速理賠，主動協助保戶完成理賠申請，加速理賠服務；國泰人壽發放「保戶慰問金」受傷門診2000元、一般住院1萬、加護病房5萬、身故10萬。

元大人壽啟動主動理賠服務對於本次受災的保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後，其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也均可日後再行補齊，即日起受災保戶經申請，可提供續期保費之應繳日於本次事故發生日起三個月內之保單，自應繳日起算，三個月緩繳續期保費的服務，另外，3個月內申請之新增保險單借款，免收三個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔，最後，保險單借款利息也可展延。

新光人壽已掌握確認名單，四位身故理賠金603萬，目前仍持續比對中，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放2,000元與1萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。除積極協助辦理理賠申請外，新壽並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項服務。

南山人壽擴大關懷措施到非保戶，對於此事件中不幸身故/受傷者亦提供慰問金，不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關；全球人壽也第一時間啟動重大災害關懷機制，盡速了解傷亡名單與啟動關懷保戶協助理賠事宜，主動關懷保戶事故狀況，提供受災保戶四大快速服務措施，包括快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及申請補發保單免收工本費，保戶若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線。

全球人壽也宣布，發放台鐵太魯閣號事故「保戶慰問金」，身故10萬、加護病房5萬、一般住院1萬、門診2,000元。

台灣人壽即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務，首先，台灣人壽身故及受傷住院保戶慰問關懷，因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金；因本次事故住院治療，每位保戶5000元慰問金；其次，快速理賠服務，包括主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定、投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補、續期保險費應繳月為2021年4月及5月（當月及次月）之正常繳費件，可申請緩繳三個月、自保單最近之應繳息起算，可申請緩繳6個月、一般房屋貸款經確認為死亡或受傷住院者，展延房屋貸款本金及利息一年。

中國人壽表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供第一，快速理賠：保戶若在此次事故中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；第二、住院預付金：若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元之住院預付金；第三、保費緩繳：續期保費應繳日期於本次事故發生日起屆滿 3個月內(為止)者，可透過業務員或客戶服務專線 0800-098889 提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算 3個月；第四、保單貸款優惠：自本次事故發生日起屆滿 1年內(為止)已申請辦理或新增之保單貸款，自確認生效後起提供保單借款利息緩繳6個月；第五、房貸紓困：本次事故之房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳(只繳利息) 3個月；第六、旅平險彈性調整：針對因本次災害使旅遊行程延期或取消，且已投保本公司旅行平安險的保戶，可於本次災害發生日起算一週內提出契變申請辦理取消或延長。

中國人壽強調，事故發生後已第一時間成立「緊急應變關懷小組」，啟動重大事件急難關懷與服務，主動搜尋傷亡保戶狀況，以及到院關懷協助處理相關事宜，為救災人員加油，祈願車上人員平安，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，保戶傷亡者加發慰問金，身故者10萬、加護病房住院6萬、一般病房住院2萬、門診2000元

遠雄人壽針對受災保戶所提供的協助，第一，緩繳續期保費服務：自即日起受災保戶經申請，可提供應繳日期為本次災害發生日起三個月內之保單，自應繳日起算三個月緩繳保費時間（已含寬限期）的服務；第二、快速理賠服務：若保戶不幸受傷需辦理理賠，遠雄人壽將以最快速度對受災保戶提供各項立即性的服務，因此次災害致發生保險事故之保戶，可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付，遠雄人壽業務同仁也會主動關懷保戶，協助保戶申請理賠事宜；第三、保單借款利息優惠：自即日起受災保戶經申請，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月，自災害發生日起算一年內提出申請且受理；第四、保單補發免工本費：自即日起受災保戶經申請，提供保單補發免收工本費服務，自災害發生日起算三個月內提出申請且受理。

關於受災保戶的投保狀況，遠雄人壽在最短時間內已責成相關人員成立關懷應變小組，於適當時間主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，並告知理賠輔助方案，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助，若民眾如需進一步瞭解服務程序，可撥打保戶服務專線0800-083-083，或洽各地區保戶服務中心、行政服務櫃檯，由專人協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。

ET快訊
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高
50萬交保「高調友賓士接人」　李義祥喊：我有拉手煞車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

台鐵出軌身故理賠金估破億　壽險業者持續比對中！

我國首次新生兒不到1萬！　保經業兩點說明「超前部署」兒童保單很重要

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

台鐵出軌身故理賠金估破億　壽險業者持續比對中！

我國首次新生兒不到1萬！　保經業兩點說明「超前部署」兒童保單很重要

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

台鐵出軌重大事故　蔡其昌與中職共同捐款100萬

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

中職超級工具人！王威晨好欣賞　余德龍謙虛回應不足之處

兄弟雙盜壘搶分、樂天單局3安追2分　5局兄弟6比4桃猿　

陳時中：COVAX疫苗「已起飛」　華航運載明上午6時抵台

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

保險熱門新聞

台鐵出軌身故者為3壽險保戶　國壽初估理賠金6864萬！

台鐵出軌「每人死亡理賠250萬」　由國泰產險承保！　

台鐵出軌身故理賠金估破億　壽險業者持續比對中！

我國首次新生兒不到1萬！　保經業兩點說明「超前部署」兒童保單很重要

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

產險業者看好「第二波旅遊泡泡」　必買保險一次看！

遊覽車撞山23人是國壽保戶　身故理賠約410萬！

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

飛機不幸失事墜毀　保險怎麼賠？

四大族群最「小額終老保險」！7月放寬　1壽險開放搭配2種附約

一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

「實支實付醫療險」續保若保費漲太高　保險達人提出兩建議！

「保單借款」6大優點　專家這麼說

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

更多熱門

相關新聞

太魯閣出軌54死有2位是國體大學生　校長願學生安息

太魯閣出軌54死有2位是國體大學生　校長願學生安息

台鐵408次太魯閣號今（2日）於清水隧道遭邊坡滑落的工程車撞上，造成多部車廂出軌、變形，目前已知造成54人死亡、逾百人受傷，而不幸罹難者中有2位是國立體大校長邱炳坤稍早也在臉書發文哀悼。

台鐵曝時間軸　疑似工程車先溜下

台鐵曝時間軸　疑似工程車先溜下

太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

車上共496人！死者有外國旅客

車上共496人！死者有外國旅客

太魯閣號罹難者送殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號罹難者送殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

關鍵字：

出軌太魯閣號台鐵台鐵402事故

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面