台鐵曝出軌時間軸！疑工程車溜下掉到隧道口⋯太魯閣號才撞上

▲408次太魯閣號出軌，釀成54人死亡。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日發生出軌事故，目前累計50人死亡，其中1人為外國人、2人為台鐵人員、47人為乘客。截至今日下午5點，共有45班列車慢行通過，每列次平均延誤95分鐘、15508人受影響。交通部次長王國材表示，初步了解是工程車先掉在隧道北口，接著408次太魯閣撞上，導致意外發生。

交通部次長王國材表示，交通部長林佳龍目前人在花蓮事故現場，與行政院長蘇貞昌一同關懷傷亡者家屬，預計他今晚會夜宿花蓮，協助家屬處理後續事宜。

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▲王國材說明太魯閣號出軌事件記者會。（圖／記者張榮恩攝）

王國材表示，初步了解是工程車司機將車輛停在工務所前，駕駛離開，隨即溜逸下坡掉到隧道北口，接著408次太魯閣直接撞上，撞上工程車後進入隧道出軌，目前正在解讀列車錄影資料，確認時間序為何。而事發地點的山坡並沒有監視器。

台鐵局副局長馮輝昇表示，目前掌握工地主任是早上到現場巡視，但今天沒有施工，他將車輛停在工務所前進入工務所，接著發生意外。針對運安會質疑，是否應該設置圍籬，他表示，在行車安全六年計劃中，有編列設置圍籬的相關經費，目前正在進行邊坡工程。

台鐵太魯閣號408車次今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，累計已54人罹難，包括駕駛員、助理司機員。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落、4-8節車廂尚在隧道內。