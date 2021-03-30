魯明哲盼部立桃園醫院升格醫學中心　陳時中：全力支持

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委魯明哲30日在立法院質詢時表示，桃園人口、工商發展速度快，醫療建置應超前部署，盼部立桃園醫院能升格為醫學中心。對此，衛福部長陳時中正面回應，桃園還有增設醫學中心的空間，但人員及設備上仍要再升級，衛福部全力支持。

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌30日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。來自桃園的立委魯明哲質詢時表示，桃園是機場城市，目前航空城第一期已啟動，未來桃園的人數、工商發展速度會非常快，且這五年來桃園人口增加16萬3千多人，成長率達7.7%，是六都最快。

魯明哲認為，公共設施投資、醫療建置應超前部署，全國醫學中心共有19家，其中台北、新北共有8家，台中3家，台南、高雄則有5家，平均一百多萬人有一家醫學中心，桃園目前兩百二十幾萬人口，而桃園除了林口長庚醫院外，盼長期在地經營發展的部立桃園醫院能升格為醫學中心。

魯明哲也喊話，部桃的硬體設備仍需要前瞻醫療投資，希望中央政府協助，桃園身為國境防疫第一線，欠缺負壓病房，盼中央加強投資，一方面讓它有能量升格醫學中心，也補強在防疫第一線的不足。

對此，蘇貞昌回應，這次在防疫上，部桃的應對非常好，且在發生院內感染事件之前，部桃也承擔很大的防疫責任，我們肯定也很感謝。陳時中則表示，桃園目前還有醫學中心的空間，但要成為醫學中心必然需要能力和人員配備的升級，衛福部全力支持部桃成為醫學中心，他強調，升格仍要經過評鑑，證明它有這樣的能力，「只要它有這個能力 ，本部全力支持。」

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