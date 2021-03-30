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「廢除不義遺址一輩子毫不猶疑」　蘇貞昌：台灣應優先對抗中國

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會推動廢除蔣公銅像等不義遺址。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌30日表示，今天的台灣已經是民進黨在執政，他絕不會放棄要把不義遺址、象徵廢除或更改，自己一輩子的努力毫不猶疑，「當年國民黨有權有力時，如何打壓我們台灣人，今天我們有權有力，如何讓這個國家優先對抗要侵略我們的、要併吞我們的中國」。

蘇貞昌30日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委賴品妤質詢時指出，根據促準會的公開資料，促轉會自2019年3月開始清查「全國公共空間威權象徵數量及分佈位置」，但截至目前為止的最新處理進度，無論中央或地方進行處置的都不到一成。

賴品妤提及，針對威權象徵的處置方式有很多，包括移除、改名、變成裝置藝術，或者是賦予人權教室、民主講堂等意義，告訴大家台灣曾經被威權統治的痕跡，詢問中央是否能夠積極推動清除威權象徵。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 司法及法制組 促轉會主委楊翠 立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，台灣受到威權統治幾十年，經過幾代人的努力走到今天，感謝促轉會承擔相當重的工作，整個社會共識的凝聚也有很明顯的進步，對於相關應該做的工作沒有一刻停止，但也希望政府在做的過程中，整個社會都能往正確的方向走。

蘇貞昌說，希望秉持台灣人一起往前走的態度，「不是一個命令下去、哪天前一定要怎樣」，只要最後的目標不變、腳步不停，相信有一天都會達到，希望過程圓滿一點會比較好。

賴品妤認為，轉型正義應該從教育環境做起，要讓孩子在民主自由的校園成長，目前已經完成處置的有財政部、法務部、勞動部、衛福部、海委會等五個部會，進度較為緩慢則有國防部、教育部、退輔會等三個單位。

賴品妤說，她能了解國防部、退輔會有軍人文化的歷史意涵考量，需要更多溝通，希望有一天能夠做到轉型正義，但是在教育部編列的國立學校，卻允許威權象徵存在，詢問政府有沒有想過要清除或者改變現況。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 司法及法制組 促轉會主委楊翠 立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、促轉會主委楊翠。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌表示，今天的台灣已經是民進黨在執政，「我絕不會放棄要把不易遺址、向象徵廢除或更改，我一輩子的努力毫不猶疑」，同樣在總統蔡英文的領導下，「當年國民黨有權有力時，如何打壓我們台灣人，今天我們有權有力，如何讓這個國家優先對抗要侵略我們的、要併吞我們的中國」。

蘇貞昌認為，台灣應該優先把力量集合在對抗侵略者、團結國力，就像台灣團結對抗疫情一樣，「所以一步一步來，我們沒有放棄或不做」，只要目標不變、腳步不停，有一天一定會達到，而每個部會有不同的體質、淵源及文化，政府會讓這些部會圓滿地一步一步走。

蘇貞昌強調，台灣這個時候最需要的是對抗外敵、彼此諒解、凝聚力量，一起對抗疫情、侵略，民主自由只會越來越大，用更大的力量讓台灣更有力量，未來的世界是屬於年輕一代的，「未來的國家要撐著，是你們年輕的一代，我只是在前面擋風擋雨，我是個破風手的一代，未來要奪標的黃衫在你們的身上」。

促轉會主委楊翠表示，過去兩年多促轉會在做威權象徵時，雖然《促進轉型正義條例》並沒有強制性，所以用行政協商的方式，看起來速度比較慢，但在行政協商的過程中，不管是教育部、其他機關、地方政府都有在內部進行討論之後，再把討論過後的決議跟促轉會做意見交換，這就是社會對話、社會捲動的過程。

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