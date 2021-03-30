江啟臣爆觀光發展推動委員會3年沒開會　蘇貞昌允諾檢討

▲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情重創台灣觀光產業，國民黨立委江啟臣質詢時踢爆，行政院設立的「觀光發展推動委員會」，上一次召集會議竟是107年5月，也就是蘇貞昌接任閣揆後從沒有召開過，「如果行政院覺得會議不重要，那乾脆把它廢了」，蘇貞昌答詢時表示，會將院級的任務小組進行徹底檢討。

江啟臣表示，根據觀光局統計，109年來台旅客數約137萬，較108年大幅減少1050萬人次，流失超過88%的旅客，觀光產值衰退超過3700億。他指出，行政院去年提出「2030台灣觀光政策白皮書」，目標2030年來台旅遊人次1600萬，觀光總產值1兆元，解決方案包括觀光局改制為觀光署，但目前仍未見政院版本，只有立委提案。

交通部長林佳龍回應，已成立籌備小組定期開會，草案已送到行政院，蘇貞昌則表示，組改是整體規劃，不是不處理，而是有不同期程，前幾週通過的數位發展部是第一階段，觀光局改制觀光署則會在下一個階段。

江啟臣接著指出，行政院設立「觀光發展推動委員會」，整合、協調觀光資源，原訂每半年召開一次，六都派副市長來參加即可，但蔡政府上台後說要重視觀光，改成每2個月召開一次且市長需出席，但調閱資料發現，上一次開會是107年5月4日，也就是蘇貞昌接任閣揆後從沒有召開過，「如果行政院覺得會議不重要，那乾脆把它廢了。」

蘇貞昌回應，他上任這兩年多來重視專案、即時解決，有時太龐大、形式上的會議不一定能解決問題，江啟臣強調，他重視的是行政效率、怠惰、依法行政的問題，既然這是依法成立的小組，如果是忽略了沒開，就趕快開會，如果政院覺得不重要的話那就廢掉。蘇貞昌則表示，他很重視效率，會比較之後再做出決定，並把院級的任務小組進行徹底檢討。

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