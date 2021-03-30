核廢料推給侯友宜　葉元之批蘇貞昌：不會處理就識相自己下台

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

《美麗島電子報》民調顯示，有45.3%民眾同意啟封核四廠，不過，行政院長蘇貞昌表示，若沒有辦法處理核廢料，就沒有資格談什麼核能，更是不會去支持重啟核四，更點名新北市長侯友宜對核廢料的意見如何。對此，新北市議員葉元之批評，忍不住想罵髒話，行政院長那麼好做喔？

重啟核四公投將在8月登場，《美麗島電子報》民調顯示，45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，更有45.3%民眾同意啟封核四廠。

對於民調結果，葉元之痛批蘇貞昌，身為行政院長卻不去回應民意，居然把問題推給侯友宜，叫記者去問侯友宜關於核廢料的意見，「行政院長這麼好做喔，侯友宜應該要回批蘇貞昌尸位素餐。」

葉元之以新北市的民意代表的身分，告訴蘇貞昌，「新北市對於核廢料的立場，就是，希望中央負起責任，不能擺爛。」

葉元之表示，台灣已經有核一、二、三廠發電四十年的核廢料，如果核四重啟公投過了，政府就應該尊重民意，盡力處理核廢及核安問題。不會處理核廢料的政府，就識相點自己下台，換專業的來。

葉元之指出，核廢料有鄰避效應，世界各國皆然，但美國、日本、韓國依然在使用核電廠，別國都能處理，就你民進黨不行。

葉元之質疑，民進黨上台五年，不也一直在使用核電，製造新的核廢料？蘇貞昌2006年，又為什麼要追加「無法處理廢料」的核四448億預算？追加預算的是你，說不能用的也是你！

葉元之也提到，蘇貞昌日前還批評用核電的人「不可思議」，那歐美日多國都在使用，英國還正在蓋核電廠，難道蘇貞昌是在罵日本及歐美國家嗎？他也對於蘇貞昌的說法感到不可思議，諷刺我們的大院長見識短淺啊！

其他人也看了這些...

►禁止新疆棉進口？ 蘇貞昌表態：違反人權作為都應抵制

►歐陽娜娜、張鈞甯挺新疆棉花 蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

►鄭運鵬抵制新疆棉 一句話怒嗆愛穿無良會「爛XX」



更多熱門新聞...

►陳奕迅挺新疆棉拒代言 吳崢：再也不去KTV唱他的歌

►拒用新疆棉花！ 林楚茵「聲援Adidas、Puma」秀運動風穿搭照

►「新疆棉背後是血淋淋的迫害」 王婉諭：每次消費都在為世界投票

►振興一下我們的美麗