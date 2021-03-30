跟進國際抵制北京冬奧？　蘇貞昌：參考國際做法

記者陳家祥／台北報導

國際知名品牌因宣示拒用新疆棉，引來全球關注中國大陸的人權議題，有國家發起抵制2022年在北京舉辦的冬季奧運, 目前已有立委呼籲跟進抵制。據了解，中國奧會30日與中華奧會舉行「兩岸奧會體育交流座談會」，將喊話台灣不要抵制冬奧，行政院長蘇貞昌上午則回應指出，國際上的做法，都會參考，會有適當因應。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

北京冬季奧運將於2022年2月4日開幕，但由於中國境內人權問題不斷，國際知名運動品牌發起禁用新疆棉，更讓國際注意到中國在新疆對維吾爾族的不當對待，150個國際人權組織更將北京冬奧定為「種族滅絕奧運」。

對此，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）呼籲，別因中國對待維吾爾少數族群的方式而抵制冬奧，因為只會懲罰到運動員。

針對中國奧會喊話不要抵制北京冬奧，蘇貞昌上午表示，台灣爭取國際空間，友善也積極參與國際各種活動，中國卻一直用盡各種方法阻擋台灣參與國際，阻擋台灣自由平等有意義的參與，非常的不值得，也不是一個大國負責任的態度。

蘇貞昌說，昨天帛琉總統說得好，「你不能用拳頭逼老婆愛你」，中國老是用各種方法，包括軍機繞台等等，然後又阻礙台灣的國際空間，只會更增加台灣人民的惡感，對於兩岸關係改善沒有幫助。

媒體追問，有立委提議跟進國際抵制、不參加冬奧？蘇貞昌說，可以看到中國對於人權、軍事擴張、區域和平等，都讓世界不以為然，我們也都很清楚知道，中國在他的國力增強後，所作所為都對世界和平、區域的穩定沒有幫助。

蘇貞昌說，我們對於中國總總違反人權的作法，羈押香港人民，也深不以為然，所以我們對於國際上的做法，都會參考，都會有適當因應。

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