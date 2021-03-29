快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

記者蕭羽耘／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日晚間在國際記者會結束之後，隨即接受行政院長蘇貞昌的款宴。惠恕仁在晚宴前致詞透露，「1999年是自己非常重要的一年，除與台灣建立正式外交，也是我跟夫人結婚的那年。」

惠恕仁今天晚間揭開訪台的第一個公開行程，與外交部長吳釗燮在台北晶華酒店共同主持國際記者會，正式向全世界宣告，第一個「台帛旅遊泡泡」即將成行；隨後，他也赴行政院長蘇貞昌的款宴。

惠恕仁在致詞時表示，自下飛起就受到台灣熱情的款待，再次代表國人表達感謝。他在致詞時透露，「1999年是自己非常重要的那年，除與台灣建立正式外交，也是我跟夫人結婚的那年。」帛琉早在1999年以前就跟台灣有深厚的情意，就很像自己跟太太一樣，只是1999年才有正式關係的展開。

他說，1989年帛琉總統也有來台灣，雖然當時帛琉還沒獨立，但兩國就此種下友誼的種子。此行來台，即便是第一天也是成果豐碩，跟航空公司、新光醫董座會面，這對於帛琉人民醫療非常有助益，希望有更多航空業者來競爭，更加有機會來帛琉。

惠恕仁說，疫情之前，台灣有1400萬人次出國旅遊，帛琉只要其中的10萬人次就很夠了。這次疫情對於帛琉人民健康影響較小，但是經濟卻重挫，42%的部門雇員因而受裁員，因為帛琉非常仰賴觀光。另，政府預算40%是借來的，才能維持公務運作，因此希望旅遊泡泡能夠成行，這其中帛琉有3000人次來台，是為醫療目的，好在台灣醫院盡心盡力。

至於台帛泡泡部分，惠恕仁說，是以科學根據來判斷，我們的專家說，帛琉人民因台人到訪而染疫的機率是400萬分之一，幾乎就是沒有風險，所以帛琉也是0疫情的話，就是沒風險了，染疫機率幾乎是0.000000幾分之一，非常期待在帛琉迎接台灣旅客，尤其是蘇貞昌院長，請記得帶上夫人！

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）。（圖／記者李毓康攝）

