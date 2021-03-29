　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

記者蕭羽耘／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日晚間在國際記者會結束之後，隨即接受行政院長蘇貞昌的款宴。惠恕仁在晚宴前致詞透露，「1999年是自己非常重要的一年，除與台灣建立正式外交，也是我跟夫人結婚的那年。」

惠恕仁今天晚間揭開訪台的第一個公開行程，與外交部長吳釗燮在台北晶華酒店共同主持國際記者會，正式向全世界宣告，第一個「台帛旅遊泡泡」即將成行；隨後，他也赴行政院長蘇貞昌的款宴。

惠恕仁在致詞時表示，自下飛起就受到台灣熱情的款待，再次代表國人表達感謝。他在致詞時透露，「1999年是自己非常重要的那年，除與台灣建立正式外交，也是我跟夫人結婚的那年。」帛琉早在1999年以前就跟台灣有深厚的情意，就很像自己跟太太一樣，只是1999年才有正式關係的展開。

他說，1989年帛琉總統也有來台灣，雖然當時帛琉還沒獨立，但兩國就此種下友誼的種子。此行來台，即便是第一天也是成果豐碩，跟航空公司、新光醫董座會面，這對於帛琉人民醫療非常有助益，希望有更多航空業者來競爭，更加有機會來帛琉。

惠恕仁說，疫情之前，台灣有1400萬人次出國旅遊，帛琉只要其中的10萬人次就很夠了。這次疫情對於帛琉人民健康影響較小，但是經濟卻重挫，42%的部門雇員因而受裁員，因為帛琉非常仰賴觀光。另，政府預算40%是借來的，才能維持公務運作，因此希望旅遊泡泡能夠成行，這其中帛琉有3000人次來台，是為醫療目的，好在台灣醫院盡心盡力。

至於台帛泡泡部分，惠恕仁說，是以科學根據來判斷，我們的專家說，帛琉人民因台人到訪而染疫的機率是400萬分之一，幾乎就是沒有風險，所以帛琉也是0疫情的話，就是沒風險了，染疫機率幾乎是0.000000幾分之一，非常期待在帛琉迎接台灣旅客，尤其是蘇貞昌院長，請記得帶上夫人！

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）。（圖／記者李毓康攝）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會,外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
按摩師讓女客「呻吟74秒」不起訴　再性侵20歲妹慘了
「爸爸要放手了...」兒車禍喚不回　老父顫抖簽器捐：心肝寶貝
半導體大廠「火燒48分鐘」！　強茂損失曝光
快訊／士林住宅嚴重火警！1人無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

蘇貞昌當面向帛琉總統道謝：不畏大陸無理戰狼外交　為台灣發聲

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

快訊／吳釗燮：台帛旅遊泡泡是疫情下兩國情誼的展現

柯文哲稱YouBike 2.0「介面已想好」　侯友宜：可讓北市2.0站設到新北

「藍白合」同框侯友宜？　柯文哲：一起帶團隊解決市民需求

LIVE／惠恕仁訪台舉行國際記者會　親揭世上首個「旅遊泡泡」

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

蘇貞昌當面向帛琉總統道謝：不畏大陸無理戰狼外交　為台灣發聲

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

快訊／吳釗燮：台帛旅遊泡泡是疫情下兩國情誼的展現

柯文哲稱YouBike 2.0「介面已想好」　侯友宜：可讓北市2.0站設到新北

「藍白合」同框侯友宜？　柯文哲：一起帶團隊解決市民需求

LIVE／惠恕仁訪台舉行國際記者會　親揭世上首個「旅遊泡泡」

用手指擬人「7段荒謬死亡」！微型世界黑色幽默首來台　莫子儀獻聲

Angelababy機場時尚「放閃」黃曉明　網揪亮點：夫妻關係緩和了

電梯大怒神暴衝11樓！維修工險夾死　鋼輪遭抹「致命黃油」抖黑幕

幼柴咬友人...他「持老虎鉗」硬拔牙　笑PO影片：不殺牠算仁慈

下象棋輸了！他一氣把「車」吞下肚...棋子慘卡食道10小時

IKEA熱門「Let’s Go系列」又來了！　「輕旅行」行李箱、攜帶床墊2千元有找

互炸貨輪！　伊朗以色列區域較勁轉為海上對峙

五月天傻眼「太誇張」！　台南開唱罕嗆：不要以為買票就能強姦我們

跟風買「拜登概念股」？　分析師線圖曝真相：國外發展好反壓縮台獲利

好市多排隊遭「大媽解壓縮」！親友團搶光豬腳　孩子目擊傻了

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

斷交後美大使首訪台　學者：不怕正式接觸

快訊／空軍2年掉5戰機調查進度首公開　機械因素釀3人殉職

長榮貨輪救援怪手爆紅...　蘇貞昌：「台灣責任最重」的是這台

臉書提醒新增照竟是「小龍女」！　高嘉瑜：認不出還是開玩笑...

獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

網戰「數學系畢業」可以做什麼？　陳以信：我當立法委員...

TVBS／差1%過關！24%同意罷免陳柏惟

蔡煌瑯翻出江啟臣論文　「主張與民進黨一樣」

江啟臣新書披露「韓江配」　韓國瑜當面問我：排不排斥當副手？

2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

她5度逃票還攻擊站務員　遭罰1.5萬

更多熱門

相關新聞

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日下午6時30分在台北晶華飯店舉行國際記者會。惠恕仁今天同樣佩戴「台帛口罩」，他在致詞時打趣表示：「容我把口罩脫下， 讓大家看到我的微笑，其實這次來台灣最遺憾的事情，就是必須戴著口罩。」沒想過有那麼一天可以來到台灣，甚至舉行國際記者會，並建立台帛兩邊的旅遊泡泡。

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁

LIVE／惠恕仁舉行國際記者會　親揭世上首個「旅遊泡泡」

LIVE／惠恕仁舉行國際記者會　親揭世上首個「旅遊泡泡」

疫情後第一位友邦元首訪台！　蔡英文盼「台帛泡泡」順利啟動

疫情後第一位友邦元首訪台！　蔡英文盼「台帛泡泡」順利啟動

「很興奮來到這」　惠恕仁：旅遊泡泡成真感謝台帛美努力

「很興奮來到這」　惠恕仁：旅遊泡泡成真感謝台帛美努力

關鍵字：

惠恕仁台帛泡泡

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

警察之子性侵案再燒！受害女投書38號樹洞

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面