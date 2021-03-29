蘇貞昌想體驗「台帛旅遊泡泡」：期盼有一天能造訪美麗國度！

▲行政院長蘇貞昌伉儷款宴帛琉總統惠恕仁一行。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日晚間在國際記者會結束之後，隨即接受行政院長蘇貞昌的款宴。晚宴開始之前，蘇貞昌在致詞時透露，「我期盼有一天可以利用安全旅行圈造訪你美麗的國度（帛琉），享受碧海藍天。」表達願意親自體驗台帛旅遊泡泡行程。

惠恕仁今天晚間揭開訪台的第一個公開行程，與外交部長吳釗燮在台北晶華酒店共同主持國際記者會，正式向全世界宣告，第一個「台帛旅遊泡泡」即將成行；隨後，他也赴行政院長蘇貞昌的款宴。

針對台帛旅遊泡泡，蘇貞昌在致詞時提到，因為台灣跟帛琉傑出防疫成就，合作建立雙邊安全旅行圈，站上國際舞台，這不是一蹴可幾的成就，是兩國長年的信任跟良知，總統的造訪，向國際社會說明合作的真諦，台灣是惠恕仁就任後第一個造訪的國家。

蘇貞昌深信，台帛邦誼就如同彼此攜手建立的安全旅行圈一樣可貴穩定，我國將會持續與貴國攜手，維護我們的家園、發展我們的經濟，讓世界看到台灣跟帛琉共同成為讓世界，成為福地，「我期盼有一天可以利用安全旅行圈造訪你美麗的國度，享受碧海藍天。」