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商家兌領三倍券至3／31日止　蘇貞昌長輩圖提醒「逾時不候」

▲蘇貞昌30日以長輩圖提醒商家記得兌領三倍券。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌30日以長輩圖提醒商家記得兌領三倍券。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

民眾使用三倍券期限雖至去年12月31日止，但商家兌領期限則至今年3月31日。行政院長蘇貞昌30日上午特地以長輩圖問早，提醒商家三倍券記得換，逾時不候。

「親愛的朋友，早安！」蘇貞昌在臉書以長輩圖寫道，去年三倍券發放後，98％民眾響應，不但零售業連續4個月創下營業額歷年同月新高，餐飲業連續3個月創歷年同月新高，台灣更是亞洲四小龍唯一經濟正成長，顯示有效刺激經濟，這就是好領好用好刺激。

蘇貞昌表示，今天請大家幫分享這張圖，特別提醒在做生意的親戚朋友。「三倍券明天兌換截止 ，逾時不候！千萬不要忘記，否則心情不美麗！」

根據三倍券「店家專區」規劃，兌領振興三倍券分4個選項，第一，「有營業統一編號」，此項目可自行至合作金融機構兌領，在上網填寫表單並列印後，需攜帶三倍券對領單及提供存（匯）入賬號至金融機構兌領。

若是攤商、小店家、計程車司機或其他沒有統一編號的營業人則屬於第二項「沒有營業統一編號需要委託兌領」，可透過自身所參與的自治組織、工會、協會、商圈自治會等等協助兌領。

第三，「農漁民」，可由農漁會信用部協助兌領；第四，「沒有統一編號要自行領區」，該項適用自營業者，有在職業工會投保，例如家庭美容美髮業者、藝文工作者，便可至八大公股銀行兌領，並攜帶三倍券兌領單及提供存（匯）入帳號至八大公股行庫。

▼三倍券「店家專區」。（圖／翻攝自三倍券官網，點圖可連至官網）

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