雲端最前線／連假前進「全糖城市」！台南好吃好玩攻略全收錄

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台南號稱「全糖城市」，一直是觀光熱門景點，近年更有《俗女養成記》《想見你》《我的婆婆怎麼那麼可愛》《孤味》等多部戲劇取景台南；台南市政府也準備多套導覽地圖，無論是想追劇追星、踏青賞花，還是帶毛小孩出遊，一張地圖在手玩透透！4月連假將至，台南有哪些不容錯過的好去處？《雲端最前線》30日特別邀請台南市政府觀旅局長郭貞慧，與主持人楊文嘉一起來帶路。

▲4月連假將至，台南可以怎麼玩？（圖／記者林悅翻攝）

台南鳳梨4月進入產季，市府早已擬定多樣化行銷管道及計畫，大力推廣台南鳳梨及全套產品。另一方面，台南氣候宜人，一年四季都有各具特色、風味的農、漁、畜產品，更不斷進化、推陳出新；而究竟現在台南哪些伴手禮正夯？又有哪些不能錯過的季節、特色農產品？

根據2020年《天下》幸福城市大調查，在六都縣市競爭力總排名中，台南進步至第二名；另有民調顯示，對台南市感到光榮的市民高達82.5％。而台南市長黃偉哲持續推動各項市政建設，美化市容、創造新觀光賣點，包含河樂廣場、金色流域、竹溪整治工程等，陸續獲得獎項肯定。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。