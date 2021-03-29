陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

▲王鴻薇點名民進黨3人酒駕升官。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



記者黃巈禾／台北報導

警政署長陳家欽愛將張博鈞過去酒駕，日前卻第2度名列升遷名單，引發輿論，高雄市警局28日緊急撤銷派令。對此，國民黨台北市議員王鴻薇點名民進黨也有2人酒駕也升官，她諷刺「想來民進黨喝了再上，酒駕升官不失業」。

張博鈞2018年4月在高雄瑞豐夜市旁酒駕撞上5輛機車、1輛腳踏車和一輛轎車，一共撞傷6位民眾，還想要肇逃，事後警政屬震怒下令懲處調到刑事局擔任偵查正，但去年卻拔擢調升2線4星專員，甚至重回警政署當警政署長秘書室專員，引發基層批評，警政署迫於壓力撤回派令，卻已重傷警界形象。未料，高雄市警局26日發布人事派令，張博鈞再度名列其中，擔任刑大司法組長，

▲時任高雄刑事局警官張博鈞酒駕，連撞5輛機車、1輛腳踏車及1輛轎車，酒測值竟達0.89。（圖／網友Huang DaiBoa授權使用）



但張博鈞酒駕列管未滿3年，2度闖關升遷，不僅基層不滿，傳出高雄市長陳其邁也頗有微詞。高雄市警局28日緊急註銷派令，張博鈞維持原職務未調回高雄，司法組長空缺則由刑大紀錄組長代理。

對於張博鈞酒駕卻升主管，王鴻薇29日在臉書表示，張博鈞當年跟陳嘉欽參加陳菊市長的盛宴後，酒駕回去，還撞傷6個人，結果現在要升主管，讓很多人說，「跟對人永遠都有出頭天的一天」，其實不只跟對人，是跟對黨才對，民進黨過去酒駕案例，可所謂劣跡斑斑，罄竹難書。

▲Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）



王鴻薇指出，Kolas Yotaka酒駕，離開行政院發言人，沒想到左手轉右手，再去總統府當發言人，堅守發言崗位，敬業精神令人敬佩；此外，前民進黨新聞輿情部主任孟義超，也是酒駕依法送辦，至今還是繼續擔任游錫堃辦公室要職。

王鴻薇狠酸，台灣從酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，好像不會喝都不好意思加入民進黨了，民進黨對酒駕都容忍不是第一次，最有名的是現任總統府發言人Kolas，一路升官，還有立法院長游錫堃辦公室主任，在民進黨酒駕沒關係已經是最惡劣示範。