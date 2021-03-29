　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

▲▼王鴻薇點名民進黨3人酒駕升官。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇點名民進黨3人酒駕升官。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者黃巈禾／台北報導

警政署長陳家欽愛將張博鈞過去酒駕，日前卻第2度名列升遷名單，引發輿論，高雄市警局28日緊急撤銷派令。對此，國民黨台北市議員王鴻薇點名民進黨也有2人酒駕也升官，她諷刺「想來民進黨喝了再上，酒駕升官不失業」。

張博鈞2018年4月在高雄瑞豐夜市旁酒駕撞上5輛機車、1輛腳踏車和一輛轎車，一共撞傷6位民眾，還想要肇逃，事後警政屬震怒下令懲處調到刑事局擔任偵查正，但去年卻拔擢調升2線4星專員，甚至重回警政署當警政署長秘書室專員，引發基層批評，警政署迫於壓力撤回派令，卻已重傷警界形象。未料，高雄市警局26日發布人事派令，張博鈞再度名列其中，擔任刑大司法組長，

▲▼瑞豐夜市發生重大車禍。（圖／網友Huang DaiBoa授權使用）

▲時任高雄刑事局警官張博鈞酒駕，連撞5輛機車、1輛腳踏車及1輛轎車，酒測值竟達0.89。（圖／網友Huang DaiBoa授權使用）

但張博鈞酒駕列管未滿3年，2度闖關升遷，不僅基層不滿，傳出高雄市長陳其邁也頗有微詞。高雄市警局28日緊急註銷派令，張博鈞維持原職務未調回高雄，司法組長空缺則由刑大紀錄組長代理。

對於張博鈞酒駕卻升主管，王鴻薇29日在臉書表示，張博鈞當年跟陳嘉欽參加陳菊市長的盛宴後，酒駕回去，還撞傷6個人，結果現在要升主管，讓很多人說，「跟對人永遠都有出頭天的一天」，其實不只跟對人，是跟對黨才對，民進黨過去酒駕案例，可所謂劣跡斑斑，罄竹難書。

▲行政院發言人Kolas Yotaka主持行政院院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

王鴻薇指出，Kolas Yotaka酒駕，離開行政院發言人，沒想到左手轉右手，再去總統府當發言人，堅守發言崗位，敬業精神令人敬佩；此外，前民進黨新聞輿情部主任孟義超，也是酒駕依法送辦，至今還是繼續擔任游錫堃辦公室要職。

王鴻薇狠酸，台灣從酒駕零容忍，變成酒駕都容忍，好像不會喝都不好意思加入民進黨了，民進黨對酒駕都容忍不是第一次，最有名的是現任總統府發言人Kolas，一路升官，還有立法院長游錫堃辦公室主任，在民進黨酒駕沒關係已經是最惡劣示範。

ET快訊
快訊／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線
本土劇女神32歲子宮萎縮老化　醫警告不孕崩潰：怎麼可能
王家梁奪《全明星》MVP網罵翻！　朱木炎「頒獎前突換人」內幕
《飢餓》8女主持候選人開錄　她坦言：我真的不適合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

雙北論壇登場！柯文哲、侯友宜討論重點曝光　盼「共創共榮」

葉毓蘭考察立委會館　黃國昌怒批：不排審法案搞政治攻防

F-5彈射椅挨批「9個月只換一架」　空軍：已要求廠商提前1年交貨

蔡英文致祭先祖及革命烈士　率賴清德、五院院長赴忠烈祠

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

時隔20年... 2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！陳其邁發話了

5次惡意逃票！她「變裝出入站」攻擊站務員上網討拍　北捷重罰1.5萬元

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

雙北論壇登場！柯文哲、侯友宜討論重點曝光　盼「共創共榮」

葉毓蘭考察立委會館　黃國昌怒批：不排審法案搞政治攻防

F-5彈射椅挨批「9個月只換一架」　空軍：已要求廠商提前1年交貨

蔡英文致祭先祖及革命烈士　率賴清德、五院院長赴忠烈祠

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

時隔20年... 2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！陳其邁發話了

5次惡意逃票！她「變裝出入站」攻擊站務員上網討拍　北捷重罰1.5萬元

新竹激戰！成全台2022縣市長前哨戰

候餐驚見料理鼠王帶伴趴走！他懷疑人生：是眼花嗎　闆娘說話了

不喜歡紐澳良！球哥本季結束恐走人　夢想為尼克、公牛打球

只有3天！超夯「正面奶酥」快閃登場　搶吃現烤奶酥、黑可可厚片

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

本土劇女神32歲子宮萎縮老化！醫宣告「恐不孕」崩潰：怎麼可能

沈恩宇爆霸凌態度變了　「排擠同學動念輕生」道歉：留下很深傷害

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

政治熱門新聞

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

斷交後美大使首訪台　學者：不怕正式接觸

快訊／空軍2年掉5戰機調查進度首公開　機械因素釀3人殉職

長榮貨輪救援怪手爆紅...　蘇貞昌：「台灣責任最重」的是這台

臉書提醒新增照竟是「小龍女」！　高嘉瑜：認不出還是開玩笑...

獨／林俊憲「低胸正妹」助理是全球城市小姐　泳裝辣照曝光

網戰「數學系畢業」可以做什麼？　陳以信：我當立法委員...

蔡煌瑯翻出江啟臣論文　「主張與民進黨一樣」

2021國慶煙火「確定高雄舉辦」！

江啟臣新書披露「韓江配」　韓國瑜當面問我：排不排斥當副手？

韓國瑜捨棄2020「韓江配」原因曝光　擔心江啟臣兩頭空

她5度逃票還攻擊站務員　遭罰1.5萬

台中勤美洲際酒店上樑祈福

林俊憲吃滷味…同框低胸正妹　網友歪樓了

更多熱門

相關新聞

侯友宜成綠營最大「心魔」？

侯友宜成綠營最大「心魔」？

侯友宜最近很傷腦筋，為了「淡北道路」日思夜想，多次向中央請命，爭取30億興建經費，但都吃了閉門羹。然而卻看不到新北市的綠營議員和立委，站在新北市的立場，不僅沒有為了這項重大民生建設，支持侯友宜向積極中央爭取、請命，還從中央到地方，接二連三地就核四議題向侯友宜發難。

大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

大港開唱照辦學生比賽卻取消　連勝文開酸：很簡單嘛！小學生沒選票

逆向撞騎士逃逸害摘除脾臟　酒駕男下場出爐

逆向撞騎士逃逸害摘除脾臟　酒駕男下場出爐

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭爆衝突互毆

單車醉男蛇行擋機車　騎士按喇叭爆衝突互毆

左營酒駕男撞飛機車　護校女頭部重創

左營酒駕男撞飛機車　護校女頭部重創

關鍵字：

陳家欽張博鈞王鴻薇民進黨酒駕

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

長賜號現場「脫困畫面」曝光

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面