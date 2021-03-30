被打臉「7D病房」沒有消失　柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前回憶自己在台大醫院任職時，自己設立的特殊病房「7D病房」收了全台大醫院最爛的病人，且他離開後也就關了，遭台大名醫施景中則在臉書發文表示，7D病房沒有因為柯文哲不在而消失，編制還擴大2倍。對此，柯文哲30日表示，施景中是台大最棒的醫生。

柯文哲30日出席巴爾頓揭幕儀式，會前被詢問，關於施景中批評7D病房沒因柯文哲不在而消失，柯文哲僅說，「施景中是台大最棒的醫生。」至於有沒有覺得自己講錯話？柯文哲表示，「沒有啦！他們後來還是有改了一些。」

另外，日前柯文哲提及，若被送到急診室仍要打扮得光鮮亮麗，因為會影響住院機會。柯文哲30日再被問到此事，僅短短說了一句「啊⋯」就進入會場。

對於柯文哲稱讚施景中，台北市政府副發言人林珍羽補充，7D病房是有改變一些，有關演講為過去經驗分享，並且十分認同及肯定台大醫院。

林珍羽指出，俗稱7D病房（急診的後送病房）名稱確實是消失了，因為已正名為 「整合醫學科」。2009年國內首個「駐院醫學科」由當時還是創傷醫學部主任的柯文哲所創建，俗稱「7D病房」，2013年有了更多次專科的加入，更名為整合醫療照護病房，2014年正名「整合醫學科」，2017年8月列入內科次專科。

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