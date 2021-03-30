強調獨特、真實性！準備學習歷程檔案別擔心　台大教授提3重點

▲台灣大學社會系教授林國明。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

學習歷程檔案將於111學年度正式用於大學申請入學，不過對於大學端究竟如何看待這些資料，高中師生、家長還是充滿不少擔憂。台灣大學社會系教授林國明受教育部委託，今（30日）舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果，彙整出3大準備方向，包括優先呈現作品摘要、保留作品呈現的完整性、強調個人獨特性和真實性。

針對「優先呈現作品摘要」部分，林國明認為，無論上傳作品形式為何，建議可在作品前放一至兩頁作品摘要。摘要的呈現，應著重課程學習的重點，如課程目的、學習收穫以及個人省思，並刪減不重要的訊息；也可以說明完成作品的動機，以及在學習過程中是否遇到困難，並進一步說明個人在團體中的貢獻。這樣的呈現方式，有助於大學審查能了解學生在習過程中的思考歷程及轉變，以及有什麼樣的成長與收穫，更能迅速發現學生的特質與能力。

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對於「保留作品呈現的完整性」，林國明分析，課程學習成果應有脈絡性，完整呈現學生探索學習的歷程，包含動機、過程中遇到的困難、解決方法、得到的收穫或啟發等。這樣的呈現方式，就算成果不好也沒有關係，能清楚交代學習的歷程軌跡，大學校系仍可以知道這是學生努力的成果，從中得知學生背後的思考邏輯、發掘學生的潛力。

▲林國明今日舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果，彙整出3大準備方向。（圖／記者崔至雲攝）

林國明也說明，學習歷程檔案需「強調個人獨特性、真實性」，教授們期待能夠從作品中看出個別學生的差異而非千篇一律的內容。原則上可以透過展現個人學習熱忧、解決問题的能力、邏輯思考、溝通表達、創意等素養性的能力，凸顯與其他學生的差別。除了彰顯個人獨特能力之外，能夠與個人興趣連結，從個人經驗出發的內容，也都能讓教授眼睛一亮，這類作品對於大學教授來說也有較高的真實性。

出席發表會的板橋高中校長賴春錦表示，未來升學要看課程學習成果，這對高中教學造成改變，老師除了教學以外，還要思考幫學生留下學習成果；而學生除了應重視自身的資料整理和呈現，對於老師批改後的建議，也應更認真看待，不再只是看到成績。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，高中生呈現課程學習成果的方式很多種，沒有一定要什麼樣的形式，希望透過凝聚出更明確、更具體的指引，讓大家準備學習歷程時更有方向。

