　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強調獨特、真實性！準備學習歷程檔案別擔心　台大教授提3重點

▲▼ 準備學習歷程檔案別擔心　台大教授提3重點 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣大學社會系教授林國明。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

學習歷程檔案將於111學年度正式用於大學申請入學，不過對於大學端究竟如何看待這些資料，高中師生、家長還是充滿不少擔憂。台灣大學社會系教授林國明受教育部委託，今（30日）舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果，彙整出3大準備方向，包括優先呈現作品摘要、保留作品呈現的完整性、強調個人獨特性和真實性。

針對「優先呈現作品摘要」部分，林國明認為，無論上傳作品形式為何，建議可在作品前放一至兩頁作品摘要。摘要的呈現，應著重課程學習的重點，如課程目的、學習收穫以及個人省思，並刪減不重要的訊息；也可以說明完成作品的動機，以及在學習過程中是否遇到困難，並進一步說明個人在團體中的貢獻。這樣的呈現方式，有助於大學審查能了解學生在習過程中的思考歷程及轉變，以及有什麼樣的成長與收穫，更能迅速發現學生的特質與能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於「保留作品呈現的完整性」，林國明分析，課程學習成果應有脈絡性，完整呈現學生探索學習的歷程，包含動機、過程中遇到的困難、解決方法、得到的收穫或啟發等。這樣的呈現方式，就算成果不好也沒有關係，能清楚交代學習的歷程軌跡，大學校系仍可以知道這是學生努力的成果，從中得知學生背後的思考邏輯、發掘學生的潛力。

▲▼ 準備學習歷程檔案別擔心　台大教授提3重點 。（圖／記者崔至雲攝）

▲林國明今日舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果，彙整出3大準備方向。（圖／記者崔至雲攝）

林國明也說明，學習歷程檔案需「強調個人獨特性、真實性」，教授們期待能夠從作品中看出個別學生的差異而非千篇一律的內容。原則上可以透過展現個人學習熱忧、解決問题的能力、邏輯思考、溝通表達、創意等素養性的能力，凸顯與其他學生的差別。除了彰顯個人獨特能力之外，能夠與個人興趣連結，從個人經驗出發的內容，也都能讓教授眼睛一亮，這類作品對於大學教授來說也有較高的真實性。

出席發表會的板橋高中校長賴春錦表示，未來升學要看課程學習成果，這對高中教學造成改變，老師除了教學以外，還要思考幫學生留下學習成果；而學生除了應重視自身的資料整理和呈現，對於老師批改後的建議，也應更認真看待，不再只是看到成績。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，高中生呈現課程學習成果的方式很多種，沒有一定要什麼樣的形式，希望透過凝聚出更明確、更具體的指引，讓大家準備學習歷程時更有方向。
 

ET快訊
AirPods Pro現省2000！　下殺5990元入手超划
高雄24歲妹廁所產子裝袋　媽不知丟垃圾車一燒完了
青峰出庭落淚！　遭恩師告侵權：我曾當他是父親
跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝
政大妹喊噁「技術太爛」公審他！　本尊親回結局尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「最美區間車」4／1上路！紀念套票同日開賣　限量500份8點開搶

31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

LIVE／AZ疫苗「開打狀況升溫」？指揮中心1400公布最新數據

桃機第三航廈土建工程終於決標！廠商出爐　 拚2025年完工

強調獨特、真實性！準備學習歷程檔案別擔心　台大教授提3重點

快訊／霧鎖金門！能見度僅50公尺　7航班取消遊客受困機場　

影／驚人哭腔姨歌唱賽爆紅！「這轉音厲害了」網聽哭：唱的是滄桑

陳吉仲哽咽近1分鐘：藻礁公投過不過都是輸...很多老師患肺腺癌

跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝

每天泡咖啡！他抱怨無糖卻喝胖了「牛奶熱量好高」　網戳破盲點

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

「最美區間車」4／1上路！紀念套票同日開賣　限量500份8點開搶

31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

LIVE／AZ疫苗「開打狀況升溫」？指揮中心1400公布最新數據

桃機第三航廈土建工程終於決標！廠商出爐　 拚2025年完工

強調獨特、真實性！準備學習歷程檔案別擔心　台大教授提3重點

快訊／霧鎖金門！能見度僅50公尺　7航班取消遊客受困機場　

影／驚人哭腔姨歌唱賽爆紅！「這轉音厲害了」網聽哭：唱的是滄桑

陳吉仲哽咽近1分鐘：藻礁公投過不過都是輸...很多老師患肺腺癌

跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝

每天泡咖啡！他抱怨無糖卻喝胖了「牛奶熱量好高」　網戳破盲點

「最美區間車」4／1上路！紀念套票同日開賣　限量500份8點開搶

16歲少女遭性侵…村民竟綁她和嫌犯一起「遊街」　全村圍觀還錄影

攻擊亞裔事件激增！防彈動怒：請停止憎惡　「我們曾無故遭辱罵」

味全龍今天挑戰隊史千盜紀錄　桃猿拚隊史一軍屠龍首勝

柯瑞忍尾椎痛砍32分宰公牛　勇士終結4連敗！柯爾狂喜：能睡更甜

蔡錫勳／菅義偉4月訪華府　日美首腦聯合聲明將記載「台灣海峽」？

MAMAMOO續約最新情況！　「剩1成員未簽約」經紀公司：不會解散

大咖歌手說溜嘴！贊恩爆秘密結婚　交往Gigi Hadid六年修成正果

《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

生活熱門新聞

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

福華飯店櫃台一夕變50億富豪　賓利、保時捷8名車曝光

媳婦怨夫家「不同姓為何要拜？」　網教1招擋箭牌

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

他怒批「繁星垃圾體制」　網轟：至少態度拿出來

清明連假爽放10天！文化、淡江、金門大學生樂壞了

清晨摩斯萬元大單！5外送員遭放鳥　平台回應了

月休4天上晚班！小吃店「26K徵不到台灣人」

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

政大妹公審偷拍男！當事人親回...結局逆轉尷尬了

更多熱門

相關新聞

柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

台北市長柯文哲日前回憶自己在台大醫院任職時，自己設立的特殊病房「7D病房」收了全台大醫院最爛的病人，且他離開後也就關了，遭台大名醫施景中則在臉書發文表示，7D病房沒有因為柯文哲不在而消失，編制還擴大2倍。對此，柯文哲30日表示，施景中是台大最棒的醫生。

氣象局攜手台大建地球科學合作平台

氣象局攜手台大建地球科學合作平台

當補教老師7年！台大男薪水超低：我是魯蛇

當補教老師7年！台大男薪水超低：我是魯蛇

改腳踩水龍頭！台大師大省水措施

改腳踩水龍頭！台大師大省水措施

女大生收教授告白　網曝最佳解套

女大生收教授告白　網曝最佳解套

關鍵字：

學習歷程檔案台大教授

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面