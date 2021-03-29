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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱YouBike 2.0「介面已想好」　侯友宜：可讓北市2.0站設到新北

▲▼柯文哲與侯友宜進行雙北論壇。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲與侯友宜進行雙北論壇。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度的雙北論壇於29日在五股舉辦，針對雙北YouBike爭議，台北市長柯文哲表示，北市YouBike 2.0將於2022全面更新；至於民眾擔心如何在新北市還車的部分，新北市長侯友宜則說，新北市跟台北市一定保障市民所有行的權利，所以當台北市要升級2.0的時候，新北市這邊也可以讓台北市2.0的站設到新北市來。

柯文哲與侯友宜29日一同參與雙北論壇，兩人先在「新冪境綠地公園」聽取簡報，在前往會場致詞、交換禮品，隨即進行會議。

▲▼柯文哲與侯友宜進行雙北論壇。（圖／記者張榮恩攝）

▲侯友宜。（圖／記者張榮恩攝）

會議中，台北市與新北市取得共識，目前萬大-中和-樹林線第一期工程已全面開工，第二期預計今年下半年陸續開工，預計交由新北市興建，移交時間會再討論。侯友宜表示，感謝台北市對新北捷運建設的協助，樹林線所有路線都在新北市境內，希望交給新北市興建，完工後經營權以一家為原則。

新北市研考會表示，目前雙北兩市154件合作案已完成125案，29案推動中，會中除了針對合作成果報告，也積極協商溝通推動中方案，加強各項計畫合作進展。此外，會議中也討論捷運路網建設，包括汐東捷運將於今年7月完成綜合規劃修訂作業提送交中央審議，環狀線南北環段也將於下半年陸續開工。

為推動淡北道路，新北市交通局表示，雙北兩市會繼續與地方溝通說明，落實減輕台北市端交通衝擊的配套措施，已成立專案小組，定期商討與擬定交通管理機制。對於兩市獲得2025年世界壯年運動會主辦權，已盤點評估雙北運動場館資源，兩市會有專職人力進駐賽會執行辦公室，共同完善賽事相關作業。

▲▼柯文哲與侯友宜進行雙北論壇。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲與侯友宜。（圖／記者黃國霖攝）

另外，兩市也於會議中達成推動「跨越大坑溪自行車橋工程」共識，北市已著手設計，將興建自行車騎乘專用橋梁，串聯南港、汐止自行車路網。近年來東湖及汐止人口大幅成長，兩市也研擬幼兒及中小學教育資源合作案，希望質量並重地穩定學生在地就學意願。

會後，關於水肥問題，侯友宜受訪時指出，水肥的問題一定是新北市的水肥「自己要去面對、解決」，當然如果新北市解決以後，兩市之間可以因為水肥有一個互相合作的機制，這個都不會有問題，所以其實新北市自己要面對自己的水肥，自己要先承擔。

至於淡北道路，柯文哲說，淡北道路現在就是交通部還在處理，還是等交通部跟新北市確定到底要怎麼處理，台北市原則上他們都會儘量幫忙，但是到底交通部現在要怎麼處理，他自己也不曉得，交通部還在跟新北市討論。

侯友宜則表示，自己跟柯文哲意見大致都一樣，因為中央在4月份會把交通評估報告整個詳細情形評估出來，他們等待交通部的評估報告，新北市一定會站在能夠體諒，而且能夠完全了解台北市對這條道路有很多不一樣的聲音跟想法．「我們一定要尊重跟包容，而且不斷地持續去溝通。」所以雙北的交通局都有專案小組在專業上問題要面對去克服，他們會互相體諒跟包容。

另外關於YouBike 2.0爭議，柯文哲說，台北市境內的YouBike 2.0會於2022年全面處理完畢，但他現在還不曉得新北的問題，不過已經將介面想好了，「一樣有一樣的介面，不一樣的有不一樣的介面，我們都有準備了。」

侯友宜指出，雙北兩個局都已經溝通差不多了，因為台北市在YouBike1.0升2.0比新北市快，新北市跟台北市採取一定保障市民所有行的權利，尤其在服務性、便利性上一定絕對不能比現在還差，並確保民眾在雙北合作底下，騎乘自行車能夠更便利，所以當台北市要升級2.0的時候，可以讓台北市2.0的站設到新北市來，相對的台北市也會把1.0還沒有升級的部分保留給新北市的市民來使用。

針對侯友宜稱，可讓北市YouBike 2.0的站設到新北市來，台北市政府發言人陳智菡補充，台北市公共自行車升級，一定會考量到雙北市民的權益，是指雙北會在「交界處」保留1.0的站位，也設部分2.0的站方便市民借還；至於新北未來要採用甚麼樣的公共單車系統？要是不同系統要如何處理租借問題？還有待雙北交通局進一步討論。

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