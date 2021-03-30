　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金曲歌后江惠儀退民眾黨　親筆寫：道不同不相為謀

▲第30屆⾦曲獎最佳台語女歌手,江惠儀。（圖／攝影中心攝）

▲金曲歌后江惠儀在前年加入民眾黨，但已在去年9月退出。（圖／攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

台語金曲歌后江惠儀30日在臉書表示，在去年9月已退出台灣民眾黨。江惠儀表示，「勿失本心，莫忘初衷」，可以也應該是對自己的基本要求和砥礪；她也在臉書秀出退黨申請書，親筆寫下「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」。

江惠儀說，其實一直猶豫，是不是需要特別提，然後也是每次想提的時候就有個什麼新聞還是事件，不想有機會被藉題發揮或模糊焦點。她笑說，在我短暫的電台節目主持中，也是有聊過幾次了，只是收聽我們新手節目的聽眾可能也不多。

「因為陸陸續續都有一些朋友關心，我會不會參加接下來的一些選舉之類的，想說還是得說明交代一下。」江惠儀表示，從一開始參加不分區海選，也就沒特別想要張揚，連家人都是在她不知道何時出現的媒體報導，才得知。

江惠儀說，第一次參加選舉活動，以及政黨相關的活動，讓我看到了更多東西，更多事，也認識了很多人。她回憶，還記得第二次面試的時候，當時的秘書長拿著入黨申請書，說明了假設當選的配合事項，裡面有一條意思是約略是「需支持／配合黨內的重大立法決策及人事選舉諸如院長之類的」，當時她問，怎麼樣算重大？如果是我不認同的決策呢？「秘書長回我，大家都可以提出來討論，如果屬於重大的，黨內會特別告知及說明」。

江惠儀表示，對比過去及現下一些，違反黨意的例子，她其實懂這個規定的用意和益處。團體內總是會集結各種形形色色的人，閨蜜小圈圈，學校，辦公室，捷運站，當然也包含政黨。

▲▼ 高虹安、吳達偉、江惠儀召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲高虹安、吳達偉、江惠儀召開記者會。（圖／資料照）

「環顧身邊每天辛勤工作、做志工、捐款弱勢機構等等，這些更多沒有管道或也不會想大肆宣揚的人，以及更多你我所不知道的潛水鄉民。」江惠儀說，她還是願意相信，大部分的人都是為了生存努力著，為了台灣堅持著。

江惠儀表示，還記得在珍羽（林珍羽，現北市府副發言人）的訪問中說到，之所以參加，是自己想進來看一看，而不淪為道聽塗說，「我也有說，候選人不是政黨的附屬品，以及希望大家給新組織也給自己一個機會，試試看。不試怎麼知道呢？」

「或許有些時候，還不是時候。有時候，暫時抽離，只是為了看得更清楚，想得更透澈。」江惠儀表示，不小心又說了太多，直到這年紀，仍然很幼稚天真地覺得，「勿失本心，莫忘初衷」，可以也應該是她對自己的基本要求和砥礪，「無論是過去，現在，未來，我始終都是這麼想的。如果有機會改變，為自己，為身邊的人，為這個我們愛的土地試著做些什麼」。

ET快訊
北市警連開8槍畫面曝！嫌犯車陣中亂撞　公車乘客尖叫
快訊／男團成員出車禍骨折！　恐丟奧運國手資格
清明掃墓禁忌多！避開6種水果、10種人不能拜
填錯3字虧300萬！58K員工被開除提告　結果出爐
快訊／北市警當街開8槍！　街頭警匪追車大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係

影／連假到台南「粉紅花綻放」！蘭展、漁光島2大活動別錯過

LIVE／台帛交流第3天　蔡英文府內會晤惠恕仁

馬英九赴中港澳「開綠燈」？　總統府打臉揭保護國家機密措施

跨黨派立委成立「兒少權利促進會」　王婉諭：兒童節前夕別具意義

石門等5大水庫清淤　國防部：出動209部挖土機、推土機與傾卸車

核廢料推給侯友宜　葉元之批蘇貞昌：不會處理就識相自己下台

帛琉總統夫人拿起手機充當攝影師　「我被台灣媒體數量嚇到了」

AIT拍賣網47款商品限時競標　「20呎貨櫃」起標價9元喊到2萬3千元

時力黨團提修法抵制新疆棉　禁止輸出入強迫勞動產製品

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係

影／連假到台南「粉紅花綻放」！蘭展、漁光島2大活動別錯過

LIVE／台帛交流第3天　蔡英文府內會晤惠恕仁

馬英九赴中港澳「開綠燈」？　總統府打臉揭保護國家機密措施

跨黨派立委成立「兒少權利促進會」　王婉諭：兒童節前夕別具意義

石門等5大水庫清淤　國防部：出動209部挖土機、推土機與傾卸車

核廢料推給侯友宜　葉元之批蘇貞昌：不會處理就識相自己下台

帛琉總統夫人拿起手機充當攝影師　「我被台灣媒體數量嚇到了」

AIT拍賣網47款商品限時競標　「20呎貨櫃」起標價9元喊到2萬3千元

時力黨團提修法抵制新疆棉　禁止輸出入強迫勞動產製品

味全二軍傷兵太多　林瑋恩、吳宗峻註冊合約所屬

台帛旅遊泡泡啟動！外交部：台、美、帛將持續擴大夥伴關係

兒童連假飯店優惠！華山町每人850起送電影票　千坪SPA設施免費玩

東部唯一國際標準！豐田國中11人制足球場動土　將申請國際認證

「楊冪」慘遭平頭男索吻！　影片瘋傳網震怒：感覺要吐出來了

被通靈老師斷言「0姻緣」！　DJ圓圓怒喝符水求桃花

南投少年性侵案「警察爸下場曝光」　縣府：性平案件絕對公正

美妃嘴咬石榴勾引皇帝！　周渝民激吻床戰狂NG

女友單親「阿公討20萬聘金」　他拒給：爸媽已送房！網風向一面倒

影／連假到台南「粉紅花綻放」！蘭展、漁光島2大活動別錯過

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

新加坡超市「台灣鳳梨不OK」　黃暐瀚呼籲：別賣黑心劣質品

林為洲：九二共識原意被串奪「可丟進歷史」

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

「用對話取代對戰」　江啟臣擘劃兩岸新局

43年來第一位美國大使訪台首發聲　高度讚賞台灣醫護貢獻

趙少康：陳文茜叫我別去新疆「頭會被砍掉」

共機10架次侵擾我西南空域！　逢美駐帛琉大使隨惠恕仁訪台之際

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

新北男窩藏1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

LIVE／43年來首位現身台灣美國大使　跟AIT處長共同發表談話

北市自來水管線換修　柯：每年省半個翡翠水庫

若韓國瑜參選黨魁　趙少康：一定挺他

更多熱門

相關新聞

金曲歌后認了退出民眾黨！

金曲歌后認了退出民眾黨！

江惠儀曾拿下第30屆金曲獎最佳台語女歌手，2019年加入由柯文哲、蔡壁如等人創建的「台灣民眾黨」，沒想到，她30日突然在臉書PO出聲明表示，自己早在2020年9月就退出民眾黨，在原因一欄寫下「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」等字句，立刻掀起粉絲討論。

北市自來水管線換修　柯：每年省半個翡翠水庫

北市自來水管線換修　柯：每年省半個翡翠水庫

柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

柯文哲：施景中是台大最棒的醫生

衣服送洗被搞丟？消保官教如何自保

衣服送洗被搞丟？消保官教如何自保

撤掉「首都光環」台北剩啥？網友點關鍵

撤掉「首都光環」台北剩啥？網友點關鍵

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨江惠儀

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面