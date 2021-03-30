金曲歌后江惠儀退民眾黨　親筆寫：道不同不相為謀

▲金曲歌后江惠儀在前年加入民眾黨，但已在去年9月退出。（圖／攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

台語金曲歌后江惠儀30日在臉書表示，在去年9月已退出台灣民眾黨。江惠儀表示，「勿失本心，莫忘初衷」，可以也應該是對自己的基本要求和砥礪；她也在臉書秀出退黨申請書，親筆寫下「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」。

江惠儀說，其實一直猶豫，是不是需要特別提，然後也是每次想提的時候就有個什麼新聞還是事件，不想有機會被藉題發揮或模糊焦點。她笑說，在我短暫的電台節目主持中，也是有聊過幾次了，只是收聽我們新手節目的聽眾可能也不多。

「因為陸陸續續都有一些朋友關心，我會不會參加接下來的一些選舉之類的，想說還是得說明交代一下。」江惠儀表示，從一開始參加不分區海選，也就沒特別想要張揚，連家人都是在她不知道何時出現的媒體報導，才得知。

江惠儀說，第一次參加選舉活動，以及政黨相關的活動，讓我看到了更多東西，更多事，也認識了很多人。她回憶，還記得第二次面試的時候，當時的秘書長拿著入黨申請書，說明了假設當選的配合事項，裡面有一條意思是約略是「需支持／配合黨內的重大立法決策及人事選舉諸如院長之類的」，當時她問，怎麼樣算重大？如果是我不認同的決策呢？「秘書長回我，大家都可以提出來討論，如果屬於重大的，黨內會特別告知及說明」。

江惠儀表示，對比過去及現下一些，違反黨意的例子，她其實懂這個規定的用意和益處。團體內總是會集結各種形形色色的人，閨蜜小圈圈，學校，辦公室，捷運站，當然也包含政黨。

▲高虹安、吳達偉、江惠儀召開記者會。（圖／資料照）

「環顧身邊每天辛勤工作、做志工、捐款弱勢機構等等，這些更多沒有管道或也不會想大肆宣揚的人，以及更多你我所不知道的潛水鄉民。」江惠儀說，她還是願意相信，大部分的人都是為了生存努力著，為了台灣堅持著。

江惠儀表示，還記得在珍羽（林珍羽，現北市府副發言人）的訪問中說到，之所以參加，是自己想進來看一看，而不淪為道聽塗說，「我也有說，候選人不是政黨的附屬品，以及希望大家給新組織也給自己一個機會，試試看。不試怎麼知道呢？」

「或許有些時候，還不是時候。有時候，暫時抽離，只是為了看得更清楚，想得更透澈。」江惠儀表示，不小心又說了太多，直到這年紀，仍然很幼稚天真地覺得，「勿失本心，莫忘初衷」，可以也應該是她對自己的基本要求和砥礪，「無論是過去，現在，未來，我始終都是這麼想的。如果有機會改變，為自己，為身邊的人，為這個我們愛的土地試著做些什麼」。