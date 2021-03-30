減少漏水！北市自來水管線換修　柯文哲：每年省下半個翡翠水庫





▲柯文哲出席巴爾頓揭幕儀式。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全台陷入缺水危機，尤其中南部許多大型水庫水量告急，部分縣市進行減量供水等作為。台北市長柯文哲30日出席活動時表示，北市至今仍沒有要限水，歸功於翡翠水庫成績，由於北市自來水管線換修，所以讓水管漏水率從2005年26.99％下降至2020年的11.90％，減少每年漏的水，省下半個翡翠水庫。

柯文哲30日主持威廉‧巴爾頓（William Burton）銅像恢復揭幕與植樹儀式，由前內政部長李鴻源負責引言，銅像由雕塑家蒲浩明重塑，並與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）共同揭幕，同時和駐日代表謝長廷等人視訊連線。

柯文哲致詞時提到，想到自來水一定要想到台灣自來水之父威廉巴爾頓，該銅像於1919年就設立，不過卻因為戰亂搞丟了，特別感謝日本下水文化研究會、日本下水道協會重新恢復銅像，紀念巴爾頓對台灣的付出。

柯文哲指出，最近台灣陷入缺水危機，水庫已經見底，此時整個水資源的重要性，是每個政府都要嚴肅面對的問題，感謝台北市自來水處，在全台缺水危機時，台北市至今仍沒說要限水，這當然也是翡翠水庫的成績，因為從2005年至今，北市自來水管線換修，使水管漏水率從由2005年26.99％下降至2020年的11.90％，減少每年漏的水，省下大概半個翡翠水庫。





▲與駐日代表謝長廷視訊連線。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲說，另外北市也於2017年全部換掉鉛管，畢竟過去用鉛的水管，有鉛中毒的問題，所以將其全面更換；另2015年推出智慧水錶，讓整個水資源運用更有效率。

柯文哲表示，其實北市為了戰備，挖了73處戰備地下水井，不過因為平常有翡翠水庫的水可以用，所以是備而不用，防止戰爭時自來水不能運作；自己上任後也挖了很多地下水井，每個月都讓抽水機跑一次看看，確保能否正常運作，北市更利用學校水塔儲水，這些都是平常要做的事情。

最後，柯文哲指出，北市之所以沒缺水，是從前台北市長林洋港、李登輝、許水德等人做下來的成果，也確保了北台灣600萬人口用水沒問題。