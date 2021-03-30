離開台大「7D病房」就消失？名醫打臉柯文哲：編制還擴大2倍

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲27日下午前往苗栗聯合大學演講時，回憶過去在台大醫院任職的時光，並提到自己設立的特殊病房收了全台大醫院最爛的病人，但那個病房在他離開後就消失了。對此，台大名醫施景中則在臉書發文表示，「病房不但沒有因為柯P不在而消失，編制還擴大了兩倍」。

柯文哲受苗栗扶輪社之邀到聯合大學演講，期間他分享了許多自己在醫院時的經驗，甚至話匣子一開就爆料，以前在台大當醫生時每天都會接到喬病房的電話，「什麼叫做現實的社會？即使有一天，你被送到急診室還是要打扮的光鮮亮麗，因為這影響你住院的機會，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據。」

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柯文哲說，後來他設立特殊病房，病人送到台大醫院急診室，各科把病人撿走後，剩下大家都不收的，按照在急診室暫留的時間，從最長的開始，去住柯文哲的病房，「這病房叫7D病房，收了全台大醫院最爛的病人，差不多就是全台灣最爛的病人」，但該病房在他離開台大後就取消了。

不過，台大醫院婦產科醫師施景中則在臉書發文指出，他在內科的同學表示，「7D病房不但沒有因為柯P不在而消失，編制還擴大了兩倍」；醫師也引用掌管7D病房的內科部整合醫學科的主任王宗道的話回嗆，「這裡不是柯文哲的病房，所有團隊的成員才是核心，不是主任換了就會變的。」

施景中認為，台大醫院就是這樣可愛的一個地方，絶不是隨便說說而已，自己老了也會放心在台大看病的。而有網友在該篇PO文下方留言「但我還是頗愛柯p怎麼辦」，醫師則回覆「沒關係啊，本文只是在陳述事實」。

▲施景中回應柯文哲台大醫院7D病房消失一事。（圖／翻攝自施景中臉書）