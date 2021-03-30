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政大妹喊噁「技術太爛」公審偷拍男！本尊親回...結局逆轉尷尬了

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名政大女學生昨日在學校社團發文公審，表示被路上男同學偷拍，除了還原過程外，也放上對方照片，直呼「注意偷拍狂！」事後，本尊上火線澄清誤會，更附上三聯單，逆轉結局再度引爆熱論。

網友今在PTT發文表示，「政大有一個全校性的FB社團，昨天有一個女生上來公審，在人來人往大馬路上被偷拍，把那個男的形容得很糟，而且還有偷拍者的照片哦！」

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從文章截圖可見，女學生吐槽，「他的動作真的太不自然足以引人注意，技術太爛，他手機正好傾斜，看到畫面停在拍攝的介面，然後下一秒不自然垂下在腿邊，手指在音量鍵上，突然毫無意義的遙望遠方。」

▲女學生發文公審。（圖／翻攝自PTT）

▲女學生發文公審。（圖／翻攝自PTT）

女學生接著說，該男沒有站在斑馬線上，所以並不是在等紅燈，「在那個當下，我停下來看著他，想讓他知道我注意到他在偷拍這件事，但是他依舊我行我素，難道以為我在擺Pose？更噁的是，在這之後他馬上確認拍攝之後的戰利品。」

後來，公審文釣出當事人，表示當下只是在拍違停的車子，「很抱歉因為這種事情驚擾大家，但希望下次不要再遇到這種破事。」最後，他還附上三聯單，直接「開吉不送」。

▲女學生發文公審。（圖／翻攝自PTT）

▲當事人澄清誤會，還附上三聯單。（圖／翻攝自PTT）

而女學生得知真相後現身道歉，同時也忍不住喊話「我也希望檢舉者能盡量避免會讓人誤會的動作，以保護自己，畢竟也不是每個人都知道，誰是知名的檢舉人士。」

對此，大票鄉民不禁留言吐槽，「爽啦，踢到鐵板了」、「還要酸檢舉者咧，臉皮厚到爆」、「會讓人誤會的舉動是什麼？不就是拍個違停」、「如果一開始男的長得像彭于晏，就不會有這種問題了」。

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