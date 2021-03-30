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明星高中偷拍四腳獸3學生找到了！警將在段考後傳訊到案說明

▲台南市某知名高中發生「四腳獸」偷拍案，警方請校方教官協助調查，惟涉案學生身分，校方仍無法辨識。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市某知名高中發生「四腳獸」偷拍案，台南市警方已查明3名涉案學生身分，將擇期傳喚到案說明，進一步釐清相關案情中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市知名明星高中廁所「四腳獸」偷拍案，台南市警方29日下午透過學校協助，找到3名涉嫌偷拍PO網的涉案學生身分，惟因學校目前正值段考時期，為顧及學生權益，將待考完試再擇日傳喚到案說明。

據了解，台南市某知名高中2020年11月間驚爆校園偷拍醜聞！一名高三男學生與他校高二女友，趁晚自習時在學校圖書館廁所發生親密關係，當時被數名男學生「偷拍」，影片還上傳該校論壇。女方家長側面獲悉向台南市警方提告妨害秘密罪嫌，但事隔4月，本案一直沒有進展，傳出男方校方以涉案學生參加學測為由，意圖拖延辦案，沒有提供警方偷拍涉案人名單，疑有「吃案」之嫌。

台南市警方接獲女學生家長報案之後，即介入偵辦，並請校方提供本案相關監視器影像，及請校方協助辨識涉案相關學生身分，以利警方進一步傳訊偵辦。惟因該案發地是在校園內，需由校方召開性平會，且學生將參加學測，怕影響學生考試心情，校方請警方再給時間。

惟校方經積極調查辨識，但無法辨識出涉案學生身分，使得本案偵辦進度受阻延宕，警方懷疑涉案學生可能不是日間部學生，而是夜間部的學生，3月中旬已請校方教官，協助針對夜間部學生進行涉案學生身分辨識。

警方專案人員29日上午通知學校教官到分局協助辦案，並於中午前完成筆錄制作。初步了解，該校教官仍表示無法辨識監視系統相關涉案學生之身分，無法提供涉案學生名單，供警方偵辦。

本案警方認為涉案學生至少有3人，且確認涉案人是該校學生無誤，但校方卻無法辨識涉學生身分，令警方十分困擾，學生是該校學生，如連學校本身都無法辯識自己的學生身分，警方要查明學生身分更是難上加難，且本案事涉校園，相當敏感。

惟案情至29日下午出現轉機，在校方協助下，警方終於查出3名涉案學生身分，並掌握涉案學生相關資訊，惟目前正值該校段考，警方為顧及學生權益，將待段考完再擇期傳喚涉案學生到案說明，以進一步釐清相關案情。

據了解，雙方當事人係在網路上認識，為男女朋友關係，事後女方提出妨害秘密罪嫌告訴，但男方並未提出，妨害祕密罪是告訴乃論案件，追訴期半年，案發至今4個月，男方被害人仍在有效追訴期，仍可向警方提出告訴，警方在完成涉案人筆錄後，即看被害及加害雙方是否能達成和解，如果調解不成，警方會移送法辦，進入司法程序。

此外，台南市社會局也請社工持續關懷輔導2名當事人，目前為止2人情況正常平穩，社會局會提供相關支援，希望當事人早日恢復正常生活。

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