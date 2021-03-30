花蓮取締營建工程噪音　2年檢舉案件下降5成...裝修工程最多

▲花蓮環保局採取協談、巡查輔導、稽查等方式，要求營建工程單位改善工程噪音。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防止營建工地噪音影響民眾生活安寧，花蓮環境保護局持續針對縣內公共工程、道路、建築等陳情工地加強噪音輔導管制工作，依據「行政院環境保護署環保稽查處分管制系統」統計，2019年營建工程噪音陳情案件共148件，2020年共計有76件，陳情案件比例大幅下降49%，其中以裝修工程20%為最多，打樁整地工程占15%次之。

近年建案林立，伴隨而來的施工噪音，嚴重影響生活品質，由於營建工地噪音隨施工階段不同而變化，對民眾造成的觀感與影響較其他類型噪音影響更為廣泛，環保局期促使營建工程廠商重視及採取相關防音措施與技術，達到建立自主管理及改善的目標。近年來採取減量協談、巡查輔導、主動稽查等管理措施，並召開會議邀請營建業主、承包商、學者專家，針對施工時段、隔音防治及機具減噪等進行討論及改善。

環保局長饒忠表示，營建工程使用機具設備多樣化，隨著工程的推進所產生的噪音類型不同，而音源亦會在場址內移動而影響四周鄰居安寧，使得近鄰在無法忍受施工噪音時進而陳情，呼籲營建業者應落實施工機具保養維護，以及相關防音措施，並做好敦親睦鄰，共同維護居家環境安寧。

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