轎車違停俏女警瞄到毒咖啡　高雄男重油門飆逃逆向撞車被逮

▲左營分局文自所27日清晨巡邏時接獲汽車違停案件，意外查獲毒品咖啡包156包、k他命11包。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名王姓男子違停，被眼尖員警發現車上疑有毒品，埋伏抓人，但沒想到王姓男子出現後，立刻跳車逃跑，雙方一路追逐，最後王姓男子逆向自撞被捕，警方查到毒咖啡包。

左營分局文自派出所巡邏警網27日清晨4點16分接獲報案，指出左營區自由三路540巷有車輛違停案件，警方到場發現1輛白色自小客車駕駛違停路旁，上前查看時意外發現副駕駛座上的有一個未拉好拉鍊的迷彩背包，背包內竟有大量疑似毒品咖啡包與裝有毒品結晶等物品。

▲警方在王男車內的迷彩包內查獲毒品咖啡包156包、k他命11包。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方見狀先將巡邏車駛離，並在巷口埋伏，一直等到約5點左右，發現數名男子從巷口步出，正準備上前盤查，違停的白色自小客車卻加速逃逸。

▲警方在王男車內的迷彩包內查獲毒品咖啡包156包、k他命11包。（圖／記者吳世龍攝）

警方立即駕車追緝並通報線上警組圍捕，雙方沿著自由三路、大中二路、民族一路、天祥一路、鼎中路口展開警匪追逐，終於白色自小客車在明誠一路、鼎中路口逆向擦撞上路邊停放的轎車才停下。

此時支援的警網趕到，拔槍喝令駕車的王男下車，強勢壓制並逮捕上銬，隨後並於車內的迷彩包內查獲毒品咖啡包156包、K他命11包。偵訊後將依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。由於警匪追逐過程相當驚險，從警2年多的女警郭庭均表示，當下有很認真看那台車，大家都很緊蹦，人生第一次破獲這麼多毒品。感受很複雜，人生跑馬燈，還好順利抓人。

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