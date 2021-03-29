偷拍四腳獸3人組背景曝！教官拖4個月才做筆錄：不認得影中人

▲台南市某知名高中發生「四腳獸」偷拍案，警方請校方教官協助調查，惟涉案學生身分，校方仍無法辨識。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台南市知名高中廁所「四腳獸」偷拍案，台南市警方29日上午請學校教官到分局製作筆錄，協助辨識指認涉案學生身分，教官到中午前完成筆錄製作，據了解教官仍無法辨識出涉案學生身分，警方指出涉案學生至少3人，目前尚未掌握涉案學生身分，警方呼籲民眾提供線索以利深入偵辦。

據了解，台南市某知名高中2020年11月間驚爆校園偷拍醜聞！一名高三男學生與他校高二女友，趁晚自習時在學校圖書館廁所發生親密關係，當時被數名男學生「偷拍」，影片還上傳該校論壇。女方家長側面獲悉向台南市警方提告妨害秘密罪嫌，但事隔4月，本案一直沒有進展，傳出男生校方以涉案學生參加學測為由，意圖拖延辦案，沒有提供警方偷拍涉案人名單，疑有「吃案」之嫌。

台南市警方接獲女學生家長報案之後，即介入偵辦，並請校方提供本案相關監視器影像，及請校方協助辨識涉案相關學生身分，以利警方進一步傳訊偵辦。惟因該案發地是在校園內，需由校方召開性平會，且學生將參加學測，怕影響學生考試心情，校方請警方再給時間。

惟校方經積極調查辨識，但無法辨識出涉案學生身分，使得本案偵辦進度受阻延宕，警方懷疑涉案學生可能不是日間部學生，而是夜間部的學生，3月中旬已請校方教官，協助針對夜間部學生進行涉案學生身分辨識，一旦能查明身分，警方一定依法傳訊偵辦。

偵辦本案的警方人員，29日上午通知學校教官到分局協助辦案，並於中午前完成筆錄制作。初步了解，該校教官仍表示無法辨識監視系統相關涉案學生之身分，無法提供涉案學生名單，供警方偵辦。

本案警方認為涉案學生至少有3人，且確認涉案人是該校學生無誤，但校方卻無法辨識涉學生身分，令警方十分困擾，學生是該校學生，如連學校本身都無法辯識自己的學生身分，警方要查明學生身分更是難上加難。

負責偵辦的警方表示，本案目前尚未掌握涉案人真實身分，但警方會持續追查，並呼籲民眾也能提供線索，警方會依法辦。

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