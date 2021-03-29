　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍四腳獸3人組背景曝！教官拖4個月才做筆錄：不認得影中人

▲台南市某知名高中發生「四腳獸」偷拍案，警方請校方教官協助調查，惟涉案學生身分，校方仍無法辨識。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市某知名高中發生「四腳獸」偷拍案，警方請校方教官協助調查，惟涉案學生身分，校方仍無法辨識。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

台南市知名高中廁所「四腳獸」偷拍案，台南市警方29日上午請學校教官到分局製作筆錄，協助辨識指認涉案學生身分，教官到中午前完成筆錄製作，據了解教官仍無法辨識出涉案學生身分，警方指出涉案學生至少3人，目前尚未掌握涉案學生身分，警方呼籲民眾提供線索以利深入偵辦。

據了解，台南市某知名高中2020年11月間驚爆校園偷拍醜聞！一名高三男學生與他校高二女友，趁晚自習時在學校圖書館廁所發生親密關係，當時被數名男學生「偷拍」，影片還上傳該校論壇。女方家長側面獲悉向台南市警方提告妨害秘密罪嫌，但事隔4月，本案一直沒有進展，傳出男生校方以涉案學生參加學測為由，意圖拖延辦案，沒有提供警方偷拍涉案人名單，疑有「吃案」之嫌。

台南市警方接獲女學生家長報案之後，即介入偵辦，並請校方提供本案相關監視器影像，及請校方協助辨識涉案相關學生身分，以利警方進一步傳訊偵辦。惟因該案發地是在校園內，需由校方召開性平會，且學生將參加學測，怕影響學生考試心情，校方請警方再給時間。

惟校方經積極調查辨識，但無法辨識出涉案學生身分，使得本案偵辦進度受阻延宕，警方懷疑涉案學生可能不是日間部學生，而是夜間部的學生，3月中旬已請校方教官，協助針對夜間部學生進行涉案學生身分辨識，一旦能查明身分，警方一定依法傳訊偵辦。

偵辦本案的警方人員，29日上午通知學校教官到分局協助辦案，並於中午前完成筆錄制作。初步了解，該校教官仍表示無法辨識監視系統相關涉案學生之身分，無法提供涉案學生名單，供警方偵辦。

本案警方認為涉案學生至少有3人，且確認涉案人是該校學生無誤，但校方卻無法辨識涉學生身分，令警方十分困擾，學生是該校學生，如連學校本身都無法辯識自己的學生身分，警方要查明學生身分更是難上加難。

負責偵辦的警方表示，本案目前尚未掌握涉案人真實身分，但警方會持續追查，並呼籲民眾也能提供線索，警方會依法辦。

肌膚亮白必備經典明星商品

ET快訊
老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」　小7歲妻崩潰
吃壽司見短裙妹「跨坐男友大腿」！右手羞抓這隻
快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

竹縣議員「祖墳釘樁」　廖大乙：被下降頭恐絕子絕孫...這招破解

快訊／台東工人施工「鐵釘噴飛插進眼球」！　送醫治療中

嘉義藝品店老闆兼營地下匯兌　8個月經手7億撈500萬

嘉義15歲少年「阿婆灣摔車」！飛卡對向車底滿身血　搶救8hrs不治

發現丈夫嫖妓怒告「妓女」侵害配偶權　小姐：我是性工作者

切車道未打方向燈挨罰　她辯：小孩掙脫安全座椅...吞敗再噴3張鈔票

輕熟女趕著接小孩　國道清水段撞休旅車再撞護欄翻覆

台南市議會再傳詐領助理費案　國民黨議員王家貞遭搜索約談

長江玉幣涉吸金3.8億　母公司3點聲明「真的有買島」切割台籍顧問

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

竹縣議員「祖墳釘樁」　廖大乙：被下降頭恐絕子絕孫...這招破解

快訊／台東工人施工「鐵釘噴飛插進眼球」！　送醫治療中

嘉義藝品店老闆兼營地下匯兌　8個月經手7億撈500萬

嘉義15歲少年「阿婆灣摔車」！飛卡對向車底滿身血　搶救8hrs不治

發現丈夫嫖妓怒告「妓女」侵害配偶權　小姐：我是性工作者

切車道未打方向燈挨罰　她辯：小孩掙脫安全座椅...吞敗再噴3張鈔票

輕熟女趕著接小孩　國道清水段撞休旅車再撞護欄翻覆

台南市議會再傳詐領助理費案　國民黨議員王家貞遭搜索約談

長江玉幣涉吸金3.8億　母公司3點聲明「真的有買島」切割台籍顧問

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

玖壹壹「學生服」萌樣曝光PK羽球　被封「國中念最久的天團」！

桃園大專青年學生公部門暑期工讀報名開跑　422名額儘速報名！

2萬元貨款不見了！高雄男急報案　警調監視器怒了：做賊喊抓賊

父子之爭延燒！黃育仁將角逐東元董事改選　提出七席董事名單

長賜號重新上浮！挖土機得救「油價」卻崩了　鄉民曝：已經降7元

「台灣巷口炒飯」觀看數超衝擊！一滑都是老外　網點2關鍵：難怪

上空尬2比基尼妹！環球百貨最狂風景「男客猛看」　真實身分曝光

GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿

竹縣議員「祖墳釘樁」　廖大乙：被下降頭恐絕子絕孫...這招破解

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

社會熱門新聞

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

警察之子性侵案再燒！受害女投書38號樹洞

千人面前遭太陽會殺手處決　北市議員殞命扯出驚人內幕

少年無照上路挑戰阿婆灣　直衝對向卡車底命危

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

快訊／29歲男爬上關渡橋呆坐　警消急出動

年輕女竹北大賣場墜樓亡　傳頭七送煞是烏龍

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」

闖壹圓舊鈔秘境象鼻隧道　男墜崖亡

北市議員遭太陽會擊斃　麻吉披麻帶孝跪公園竟是真凶

機車停住家樓下　他遭檢舉罰4800元

北投夜遊遇大霧　廂型車「過彎失控」瞬間騰空

老闆爆料：大怒神電梯暴衝疑人為惡搞？懸疑殺人

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

看白草莓不用去日本台南學童這樣做

看白草莓不用去日本台南學童這樣做

罕見的白草莓在台南善化就有！善化晴光草莓園開放給南大附小、七股區樹林與後港國小採紅、白草莓，三校師生不須遠赴日本，就可以看到白草莓。師生隨後前往柳營酪農區取得牛乳，結合善化草莓與柳營鮮乳，學童親手調製出一杯杯「台南味」的草莓牛奶。

明星高中四腳獸被偷拍爆吃案！警方說話了

明星高中四腳獸被偷拍爆吃案！警方說話了

公車禮讓　女學生下秒遭轎車撞飛

公車禮讓　女學生下秒遭轎車撞飛

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

台南頑皮世界是親子同歡好去處

台南頑皮世界是親子同歡好去處

關鍵字：

台南高中偷拍教官指認學生

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面