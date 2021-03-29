明星學校驚爆四腳獸被偷拍！高2女提告4個月被吃案　警方說話了

▲台南市某知名高中發生「四腳獸」事件，家長向台南市警方提告妨害秘密罪嫌，警方表示因涉案人身分校方無法辨識以致偵辦進受阻，並非吃案或匿報。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市傳出有知名高中男學生與他校女友，在高中廁所發生親密關係時，遭多名同學手機偷拍PO上網，女方家長案發後向警方提出妨害秘密罪告訴，惟目前警方偵辦尚無進展，台南市警方表示，校方雖提供監視器影像，但因無法辨識涉案人身分，以致偵辦進度受阻，並無吃案匿報情事。

據了解，台南市某知名高中2020年11月間驚爆校園偷拍醜聞！一名高三男學生與他校高二女友，趁晚自習時在學校圖書館廁所發生親密關係，當時被數名男學生「偷拍」，影片還上傳該校論壇。女方家長側面獲悉向台南市警方提告妨害秘密罪嫌，但事隔多月，本案一直沒有進展，傳出男生校方以涉案學生參加學測為由，意圖拖延辦案，沒有提供警方偷拍涉案人名單，有「吃案」之嫌。

台南市警方針對此案表示，本案女學生家長報案之後，警方即介入偵辦，並請校方提供本案相關監視器影像，及請校方協助辨識涉案相關學生身分，以利警方進一步傳訊偵辦。惟因該案發地是在校園內，需由校方召開性平會，且學生將在今年1月底參加學測，怕影響學生考試心情，盼警方再給時間。

惟校方經積極調查辨識，但無法辨識出涉案學生身分，使得本案偵辦進度受阻延宕，並非校方不配合或警方怠慢。警方懷疑涉案學生可能不是日間部學生，而是夜間部的學生，3月中旬已請校方教官來研商，請校方協助針對夜間部學生進行涉案學生身分辨識，一旦能查明身分，警方一定依法傳訊偵辦。

據了解，本案警方有依法通報台南市家庭暴力暨性侵害防治中心，據家防中心主任施清發表示，本案係屬學校性平案件，社會局受理通報案件後，立即由家防中心社工前往關懷訪視，並依法提供後續服務及追蹤。

施主任指出，目前社會局社會仍持續定期訪視輔導關懷，當事人目前尚好，不過他請會請社工前往了解，看當事人是否需要其他協助。因該案2名當事人是高中學生，發地地在校園內，依照《校園性侵害性騷擾或性霸凌防制準則》規定，需由校方性平會審議、調查，非社會局職權。另台南市教育局指出，本案發生學校是高中，並非台南市政府教育局管轄，係由教育部國教署管轄，教育局至今尚未接獲相關陳情。

據了解，偷拍行為觸犯《刑法》妨害秘密罪，根據《中華民國刑法》第315條之1，有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金： 無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。 無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

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