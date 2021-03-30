TPOC政策解讀／北市長人選網路聲量陳時中居冠　蔣萬安輸吳思瑤

▲蔣萬安、陳時中、吳思瑤。（圖／屠惠剛攝、記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

隨著諸多地方首長第2任期屆滿，2020年縣市長選舉各陣營將激烈交鋒，尤其是兵家必爭之地台北市。TPOC台灣議題研究中心29日晚間發布「QuickseeK快析輿情資料」，分析幾位可能北市參選人進3個月來的網路聲量。

根據「QuickseeK快析輿情資料」觀察，衛福部長陳時中總聲量43萬7153奪下聲量王的寶座，而民進黨內其他人選，包括立委吳思瑤（5萬369）、北市黨部主委吳怡農（3萬113）、基隆市長林右昌（2萬6715）等，聲量都與陳時中有一段落差。至於被視為黑馬的前文化部長鄭麗君，其總聲量僅2429筆，明顯落後其他幾位可能的參選人。

值得一提的是，極可能代表國民黨參戰的立委蔣萬安（3萬8496）聲量則與吳怡農在伯仲之間。

另外，被外界看作台北市長柯文哲屬意接班人的黃珊珊，其聲量1萬8693不僅落後其他民進黨內可能人選，聲量總數甚至不到柯文哲的20之1。

▲TPOC台灣議題研究中心29日公布2022北市長熱門人選網路聲量。（圖／翻攝自TPOC官網）

台灣議題研究中心認為，如何抓住話題順勢行銷自己，是「認真學習準備考試」的黃珊珊的首要學習重點；若聲量遲遲無法往上拉抬，未來有意在台北市各議員選區「提好提滿」的柯文哲，可能會面臨母雞不夠強，進而影響到整體議員選舉的布局。

台灣議題研究中心指出，從近3個月內平均單日聲量比較，陳時中原本在1月份聲量居冠，但自疫情趨緩後，平均單日聲量正持續下降，若未選擇一個好的登板時機，只怕疫苗開打後國內疫情持續降溫，防疫有功的陳時中恐會逐漸被淡忘；而林右昌成功搭載柯文哲「一日雙塔話題」挑戰「全台切西瓜」，使得聲量成長率暴增2倍以上，打開知名度，成為多位可能人選中聲量唯一逆勢成長的一位。

台灣議題研究中心總結，綜觀過去一季的聲量，陳時中奪下聲量的寶座與柯文哲在聲量上互別苗頭，蔣萬安則努力維持在前段班，未來幾位可能人選的聲量，則需要未來長期觀察。

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