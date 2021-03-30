　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPOC政策解讀／北市長人選網路聲量陳時中居冠　蔣萬安輸吳思瑤

▲蔣萬安、陳時中、吳思瑤。（圖／屠惠剛攝、記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

▲蔣萬安、陳時中、吳思瑤。（圖／屠惠剛攝、記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

隨著諸多地方首長第2任期屆滿，2020年縣市長選舉各陣營將激烈交鋒，尤其是兵家必爭之地台北市。TPOC台灣議題研究中心29日晚間發布「QuickseeK快析輿情資料」，分析幾位可能北市參選人進3個月來的網路聲量。

根據「QuickseeK快析輿情資料」觀察，衛福部長陳時中總聲量43萬7153奪下聲量王的寶座，而民進黨內其他人選，包括立委吳思瑤（5萬369）、北市黨部主委吳怡農（3萬113）、基隆市長林右昌（2萬6715）等，聲量都與陳時中有一段落差。至於被視為黑馬的前文化部長鄭麗君，其總聲量僅2429筆，明顯落後其他幾位可能的參選人。

值得一提的是，極可能代表國民黨參戰的立委蔣萬安（3萬8496）聲量則與吳怡農在伯仲之間。

另外，被外界看作台北市長柯文哲屬意接班人的黃珊珊，其聲量1萬8693不僅落後其他民進黨內可能人選，聲量總數甚至不到柯文哲的20之1。

▲TPOC台灣議題研究中心29日公布2022北市長熱門人選網路聲量。（圖／翻攝自TPOC官網）

▲TPOC台灣議題研究中心29日公布2022北市長熱門人選網路聲量。（圖／翻攝自TPOC官網）

台灣議題研究中心認為，如何抓住話題順勢行銷自己，是「認真學習準備考試」的黃珊珊的首要學習重點；若聲量遲遲無法往上拉抬，未來有意在台北市各議員選區「提好提滿」的柯文哲，可能會面臨母雞不夠強，進而影響到整體議員選舉的布局。

台灣議題研究中心指出，從近3個月內平均單日聲量比較，陳時中原本在1月份聲量居冠，但自疫情趨緩後，平均單日聲量正持續下降，若未選擇一個好的登板時機，只怕疫苗開打後國內疫情持續降溫，防疫有功的陳時中恐會逐漸被淡忘；而林右昌成功搭載柯文哲「一日雙塔話題」挑戰「全台切西瓜」，使得聲量成長率暴增2倍以上，打開知名度，成為多位可能人選中聲量唯一逆勢成長的一位。

台灣議題研究中心總結，綜觀過去一季的聲量，陳時中奪下聲量的寶座與柯文哲在聲量上互別苗頭，蔣萬安則努力維持在前段班，未來幾位可能人選的聲量，則需要未來長期觀察。

其他人也看了這些...

惠恕仁抵台　吳釗燮在國門迎接首波「旅遊泡泡」
惠恕仁穿紫色「島衫」＋西裝登場　融合台帛正式服裝
訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

更多熱門新聞...

惠恕仁攜美國大使現身台灣　具「台帛美合作」3大戰略意涵
「旅遊泡泡成真」　惠恕仁：帛琉受到美國幫忙收到第一批疫苗
美國駐帛琉大使現身台灣　他曾公開批評大陸在太平洋區域惡行

振興一下我們的美麗

ET快訊
逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身
快訊／股市金釵掏空誠美材2億遭起訴　立委蘇震清「單純投資」脫
快訊／鼎興牙材詐貸322次得手37億　何宗英判18年
明星高中情侶廁所四腳獸　偷拍3學生找到了
長賜號脫困　除了怪手「背後神力」其實是它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跟進國際抵制北京冬奧？　蘇貞昌：參考國際做法

商家兌領三倍券至3／31日止　蘇貞昌長輩圖提醒「逾時不候」

蘇貞昌：沒辦法處理核廢料、預防災害沒資格談核能

TPOC政策解讀／北市長人選網路聲量陳時中居冠　蔣萬安輸吳思瑤

遊覽車召回檢查進度達73% 　林佳龍掛保證：清明連假可以投入營運

長賜號脫困經濟損失難估　蘇貞昌：密切緊盯

「青年願景營」促世代對話　8成學員對國民黨印象更好

九二共識原意被串奪「可丟進歷史」　林為洲FB透露一中原則關鍵

「用對話取代對戰」　江啟臣新書擘劃兩岸新局

蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

跟進國際抵制北京冬奧？　蘇貞昌：參考國際做法

商家兌領三倍券至3／31日止　蘇貞昌長輩圖提醒「逾時不候」

蘇貞昌：沒辦法處理核廢料、預防災害沒資格談核能

TPOC政策解讀／北市長人選網路聲量陳時中居冠　蔣萬安輸吳思瑤

遊覽車召回檢查進度達73% 　林佳龍掛保證：清明連假可以投入營運

長賜號脫困經濟損失難估　蘇貞昌：密切緊盯

「青年願景營」促世代對話　8成學員對國民黨印象更好

九二共識原意被串奪「可丟進歷史」　林為洲FB透露一中原則關鍵

「用對話取代對戰」　江啟臣新書擘劃兩岸新局

蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

要密獸醫傳成身心科！她秀「血便照」醫師淡定回應　超糗對話曝光

「泰」幽美！屏東首座南洋高腳屋　悠遊台版湄南河、爽吃打拋豬

銀行理專的誡與解　防堵理專弊案先從數位轉型開始下手

品牌、地段雙箭齊發　「富宇富好」最佳置產保值自住一次擁有

2021年NBA選秀會7月29日登場　雷霆握3枚首輪選秀權

清明連假限定！超商「美式、拿鐵買2送2」　加碼特大杯只要6折起

跟進國際抵制北京冬奧？　蘇貞昌：參考國際做法

高雄婦接「檢察官」來電領48萬　匯款前先問員警保住老本

高殖利率股吸睛「瓦城跳空大漲6%」　擬配發14.5元現金股利創新高

台灣KD灌爆黑人！馬建豪嗆別小看亞洲人　「我黃皮膚但不吃素」

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

新加坡超市「台灣鳳梨不OK」　黃暐瀚呼籲：別賣黑心劣質品

林為洲：九二共識原意被串奪「可丟進歷史」

蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

「用對話取代對戰」　江啟臣擘劃兩岸新局

圖／王定宇不住的「會館」曝光！雙人床、免治馬桶...還有健身房

共機10架次侵擾我西南空域！　逢美駐帛琉大使隨惠恕仁訪台之際

不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

快訊／「1999年不只台帛建交」　惠恕仁：也是我跟太太結婚那年！

蘇貞昌想體驗「台帛旅遊泡泡」：期盼有一天能造訪美麗國度！

「青年願景營」促世代對話　8成學員對國民黨印象更好

TVBS／差1%過關！24%同意罷免陳柏惟

陳家欽愛將酒駕升官惹議　王鴻薇點名民進黨還有這2人

蘇貞昌當面向帛琉總統道謝：不畏大陸無理戰狼外交

長賜號脫困經濟損失難估　蘇貞昌：密切緊盯

更多熱門

相關新聞

陳時中：重啟小三通樂觀其成

陳時中：重啟小三通樂觀其成

台帛泡泡4月1日即將啟動，帛琉總統惠恕仁28日也提前來台展開5天4夜訪問，推廣帛琉觀光與醫療合作。國民黨立委陳玉珍今（29）日詢問，「帛琉旅遊泡泡都啟動了，金門是否也能重啟小三通？」衛福部長陳時中回應，陸委會沒有意見的話，衛福部不會反對，自己也樂觀其成，一切都交由地方政府與陸委會決議。

連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

蔣萬安：中共應說明被迫勞動疑慮而非煽動民族主義

蔣萬安：中共應說明被迫勞動疑慮而非煽動民族主義

蔣萬安體重曝光！　聞鄭文燦79.8公斤：我也很驚訝

蔣萬安體重曝光！　聞鄭文燦79.8公斤：我也很驚訝

陳時中高雄舉杯狂飲…曝下一步

陳時中高雄舉杯狂飲…曝下一步

關鍵字：

網路聲量台北市長蔣萬安陳時中吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

鋒面帶雨！降5度時間曝　4縣市「亮黃燈」今飆36℃

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面