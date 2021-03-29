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幕後／美國大使跟著惠恕仁訪台　「台帛美」合作暗藏3大戰略意涵

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達，外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）訪台，除了推出世界上首個「旅遊泡泡」外，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）此次也隨行來台，背後其實具有特別的意涵，「台美帛」在防疫、醫療、海巡的合作上，也凸顯帛琉亟欲展現其在太平洋區域間及印太戰略的重要性。

惠恕仁本次訪台，雖然不是國是訪問規格，但意義重大。首先，帛琉高度仰賴觀光收入，在疫情爆發之後，重創了帛琉的觀光產業。

據了解，外交部長吳釗燮在去年率團訪問帛琉，出席總統就職典禮期間，惠恕仁就多次當面向他提及「旅遊泡泡」一事，這也促使他返台後，加快研議成行的可能性與配套。

惠恕仁本次訪台，其實不僅僅只是為了拯救「旅遊業」。在訪團28日下午抵台發表機場談話時，特別介紹了美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland），感謝在他的幫助下，幫助帛琉取得疫苗，以及這次「帛琉旅遊泡泡」得以成真。

事實上，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭也隨行訪台，創下台美斷交43年以來，第一位訪台的美國大使，別具歷史意義；同時，也彰顯出「台美帛」三方合作的重要戰略意涵。

首先，在疫情爆發之後，國際之間高度重視「醫療合作」，帛琉在過去這段期間，中國大陸屢次出手，襄助防疫物資、醫療資源，有意攏絡台灣邦交國，但在美方的幫助，以及台灣醫療能源的釋放下，仍鞏固住台帛的堅實互信關係。

惠恕仁在桃園機場的談話中就指出，帛琉非常得力於美國的幫助，美國駐帛琉大使能一同前來是非常重要的一件事情，「沒有他的話，帛琉沒有就沒辦法收到第一批疫苗，參與美國的防疫計畫」，今天旅遊泡泡能成真，有賴於台帛美三方的共同努力。

此外，在台帛關係之間扮演舉足輕重角色的「新光醫院」，也在疫情期間，給予帛琉相當大的協助，因此，惠恕仁訪台的第一個不公開行程，就是接受新光董座吳東進的款宴，並且在29日一早親赴新光意願參訪，甚至進行健康檢查。

新光醫院副院長洪子仁表示，目前有超過4,000名帛琉人透過轉診到新光醫院就醫，這次除了旅遊泡泡，也可恢復台灣和帛琉的醫療通道，帛琉人民也不用像過去疫情間，必須靠包機才能到台灣就醫。

蔡英文在2019年3月率團訪問帛琉時，也曾經在前帛琉總統雷蒙傑索陪同下，一起見證新光醫院捐贈約300萬台幣的手術室器材給帛琉，因為在帛琉只有一間醫院，只要沒有辦法治療的病人，有80%都會轉診到台灣的新光醫院。這些都可以看出，台灣醫療在國際上做出貢獻，以鞏固台帛之間的關係。

▼總統蔡英文與前帛琉總統。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文與帛琉總統。（圖／總統府提供）

除了「台帛美」在醫療上的合作外，另一個重點則是「台帛美」在海巡的合作。蔡英文2019年「海洋民主之旅」訪問帛琉時，她就親自率團前往帛琉海洋執法局，視察海巡搜救演練；當時，雙方也簽署「海巡合作協定」，台帛人員互訪、訓練交流、海難救助、漁業執法及打擊海上罪犯等領域互助合作。

值得關注的是，就在日前26日，美國在台協會（AIT）與台灣駐美代表處也簽署了「海巡合作備忘錄」，這不僅是美國總統拜登（Joe Biden）上任首份備忘錄，更是串接起「台美帛」在海巡合作上的重要里程碑。

帛琉對於美國而言，是前往美國關島的重要門戶與要地，因此「台美帛」這一波在觀光合作、醫療合作，以及海巡等三方合作關係上，帛琉已逐步展現出在整體區域及印太戰略的重要角色。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

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