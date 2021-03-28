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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不要活在雲層上」　連勝文談新疆棉抵制潮：不能讓消費者背政治責任

▲國民黨智庫副董事長連勝文專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國際知名成衣品牌拒用新疆棉花，引發中國大陸網友的抵制浪潮。國民黨智庫副董事長連勝文28日表示，消費者不可能去判斷衣服裡含有什麼成分或棉花從哪來，他認為政治議題應該跟消費者做區分，「不能讓消費者背負這個責任。」

連勝文28日出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」，被問到是否會抵制使用新疆棉的成衣品牌，連勝文表示，國民黨對民主、自由、人權的普世價值堅持不會改變，但他認為，消費者不可能去判斷衣服裡含有什麼成分或棉花從哪來，若消費者去買衣服還要負政治上責任，對消費者來說是不公平的，「希望政治議題應該跟消費者做區分，不能讓消費者背負這個責任。」

「我們不要活在雲層上過日子。」連勝文強調，並不是每個人家裡都有很多雙球鞋可以選擇，如果因為這個爭議，讓家長花一堆錢幫小孩買球鞋，或是一般人用薪水買球鞋還不准穿，不希望政治爭議影響到消費者權益，消費者不應背負這政治上的責任。

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