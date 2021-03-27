陳時中南下高雄當萬人迷！舉杯狂飲超chill…曝他下一步

記者許宥孺／高雄報導

衛福部長陳時中27日晚間南下參加高雄連鎖牙醫診所春酒晚會，媒體問及，是否承認中國疫苗效果，陳時中強調，必須考慮邊境開放和疫苗效益，目前是考慮，打過疫苗的人可以縮短檢疫時間。另外，他也被問及，是否考慮參與台北市長選舉？他也給了答案。

▲衛福部長陳時中（右）南下參加高雄連鎖牙醫診所春酒晚會。（圖／記者許宥孺攝）

▲衛福部長陳時中被問及是否承認中國疫苗效果。（圖／記者許宥孺攝）

衛福部長陳時中日前接受媒體專訪，透露未來將分兩階段鬆綁邊境管制，國人疫苗涵蓋率不足時，入境者持海外施打新冠疫苗證明，就可比照「中低風險國家」申請縮短7天檢疫。陳時中坦言，由於兩岸問題容易泛政治化，他不想捲入無謂紛爭，未來立場將傾向「不管哪一國，有打過疫苗就好」。此言等同於未來將承認中國疫苗。

陳時中27日現身高雄，出席連鎖牙醫診所春酒晚會，媒體問及，「談到邊境鬆綁，只要有打疫苗的人都能縮減檢疫期，包括大陸，是否間接承認大陸疫苗效果？」陳時中表示：「沒有！我講的這都是未來式，要考慮到邊境開放跟疫苗的效益，任何疫苗有打過，可以當作申請的條件之一，我們現在是考慮，有打過疫苗的人，列為中低風險人士，縮短檢疫時間。」

「要準備什麼條件？當然是PCR檢驗證明，疫苗也是考慮的一環！」陳時中進一步說明，未來檢疫期要縮短到7天，必須經過台灣當地的檢驗才會放行。至於施打疫苗是哪一種才行？陳時中認為，不需要捲入疫苗的爭議，只要有打過就是申請條件之一，但申請結果最後還是要當地檢驗，包括PCR、抗體等等，由專家來決定方式。

媒體再問到，由於中國疫苗仍未經WHO認證，未來要如何區別大陸疫苗或是歐美疫苗？陳時中表示，所以我說我們要在區分裡面，那還要考慮說，那疫苗的證明是不是真的？哪一個廠牌可以？其實這爭議很大，但防疫不需要捲入這樣的爭議，只要提出證明說『有』，那就是申請條件，但最後能不能如期7天放行，要經過我們的檢驗才可以。」

由於陳時中近期頻頻出現公開場合，外界認為他有可能參與台北市長選舉，對此，他也笑說：「沒有這樣的佈局啦！當然有時候朋友、醫藥團體，大家都邀約盛情，我有時間都會在假日盡量參加。」

▲▼陳時中看似心情不錯，不停舉杯向貴賓致意。（圖／記者許宥孺攝）

陳時中進入會場後即被帶入座，還沒吃東西，他就先向同桌來賓敬酒，心情看起來非常好，連喝好幾杯，隨後連鎖牙醫總院長謝尚廷上台致詞時，特別向台下的同仁說：「大家今天都可以拿到大禮，就是和陳時中部長拍照！」坐在台下的陳時中則是笑笑地，但疑似還嘆口氣，事後他向《ETtoday新聞雲》表示，「沒有啦！大家歡喜就好！大家要來拍照都很歡迎」，記者追問，「今天心情看似不錯很放鬆？一直在敬酒？」陳時中說：「我一向都很放鬆，看看今天行程，不確定會不會住高雄。」

▲▼陳時中現身高雄當萬人迷，高雄市議員黃捷也搶拍合照。（圖／記者許宥孺攝）

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