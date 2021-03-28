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「立院男神」蔣萬安體重曝光！　聞鄭文燦79.8公斤：我也很驚訝

▲▼國民黨立委蔣萬安。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨立委蔣萬安公布自己的體重。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

桃園市長鄭文燦的體重近日引發話題，平時有重訓習慣的國民黨立委蔣萬安28日受訪時被問到體重，表示自己目前約73、74公斤，對於自己跟鄭文燦只差了6公斤，他坦言「我也很驚訝」，但也強調只要維持好的體態，健康身體才是最重要的。

鄭文燦23日出席觀戰中華職棒樂天桃猿隊舉行的桃園主場開幕戰，在7局下半時被9位樂天女孩合力抬起、表情吃力的畫面，讓外界好奇鄭文燦的體重有多重。鄭文燦隔日透過影片揭露自己的體重為79.8公斤，還一度引發網友質疑造假，鄭文燦則表示，外表看起來或許跟實際有落差，但他不會造假，近距離看到他就知道應該是沒那麼胖。

蔣萬安28日出席「台北市第二十二屆青工總會長交接典禮」，對於媒體詢問體重，蔣萬安說，目前約73、74公斤左右，針對鄭文燦只跟他差了6公斤，蔣萬安說，有看到鄭市長在棒球場的影片，大家很好奇他的體重，外界很驚訝竟然只有79公斤多，「我也很驚訝。」

蔣萬安表示，很多專家學者也說應該是體脂要降低，讓肌肉量增加，看起來才會更精實，看到鄭市長瘦身有成，也很努力節食，只要維持好的體態，健康身體才是最重要。

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