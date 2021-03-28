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美國駐帛琉大使現身台灣　他曾公開批評大陸在太平洋區域惡行

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午4時抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮則親自前往接機。值得注意的是，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也一同隨行抵台，他過去在參院外交委員會召開聽證會時曾表示， 大陸惡行在太平洋各處都在發生，身為美國代表，有責任跟義務公開批評這些不當行為。

惠恕仁下午搭乘專機抵台，他特別戴上印有台灣、帛琉國旗的口罩。他在致詞時表示，跟台灣所有兄弟姊妹帶來帛琉最溫暖的問候，內人和他很興奮來到台灣，同行的還有兩位大使，今天隨行還有幾位成員包括眾議院衛生社會及文化委員、帛琉旅遊管理局、主管經濟發展和復甦的官員、衛生部成員、前眾議院議長等。

其中，惠恕仁口中的大使，正是美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭，他也身穿白色襯衫、深色西裝外套，一樣戴著台帛國旗口罩低調現身。值得注意的是，正是在台帛邦交關係，受到中國大陸長期外交壓力之際，亨尼西尼蘭多次在公開與國際場合表達挺台立場。

亨尼西尼蘭外交資歷超過30年，曾派駐夏威夷、斐濟、愛爾蘭等地，他在2019年還是帛琉大使提名人時就表示，台灣是美國重要盟友，大陸惡行在太平洋區域到處可見，他認為美國駐外人員應該公開批評這些不當行為。

當時亨尼西尼蘭也被問及「台北法案」的看法，他表示，如果該法可以通過並成為美國法律，將會對支持像帛琉等國家有非常重要的貢獻，台灣是美國及太平洋地區重要夥伴，台美一定可以替太平洋島國做出更多的貢獻。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

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