快訊／訪團抵台戴「台帛國旗」口罩！　惠恕仁赴新光醫董座晚宴

記者蕭羽耘／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）訪團在28日下午3點51時許降落桃園國際機場。值得注意的是，帛琉總統、帛琉駐台大使歐克麗等人，與我方接待人員所戴口罩上皆印有兩國國旗，展現台帛友好之情。惠恕仁下午抵達台灣後，在外交部安排下將直接回到下榻的飯店稍作休息，晚間將接受新光醫院董事長吳東進晚宴款待。

事實上，過去新光醫院跟帛琉之間在醫療、防疫的交流非常密切，這次訪台第一個行程就與新光醫院董座吃飯，29日上午也將前往新光醫院參訪，都顯示出新光醫院在台帛關係之間的重要性。

惠恕仁正式展開5天4夜的訪問，推廣帛琉觀光與醫療合作，訪團更將在4月1日搭上首波前往帛琉的「旅遊泡泡」班機，返回帛琉。

在行程的規劃上，惠恕仁29日一早將前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，同時接受健康檢查；而同日晚間，惠恕仁會於台北晶華酒店舉辦國際記者會，屆時除發表談話外，亦接受各國媒體的訪問。

外交部方面，由外交部長吳釗燮代表政府在機場接機；而惠恕仁下機後會依照國賓禮遇，與一般旅客分流，由外交部派車，從國賓室外直接離開桃園機場。

▼帛琉總統惠恕仁「旅遊泡泡」訪台團抵達，口罩有亮點印有兩國國旗。（圖／記者李毓康攝）

